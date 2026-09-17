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Общество

Центр «Лидер» в Пскове ведёт донабор школьников до конца сентября

Центр развития одарённых детей и юношества «Лидер» в Пскове продолжает дополнительный набор школьников на программы олимпиадной подготовки до конца сентября. Об этом в эфире радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) в программе «Шпаргалка для родителей» Елены Синёвой сообщил заместитель председателя регионального оргкомитета Всероссийской олимпиады школьников Илья Васильев.

Илья Васильев и Елена Синёва. Фото: ПАИ

Центр находится в Пскове на улице Фабрициуса, в шаговой доступности от железнодорожного и автовокзала. Обучение ведётся бесплатно как в очном, так и в очно-заочном и дистанционном формате. «То есть мы готовы работать с детьми из любого удалённого уголка нашего региона и в любом формате, который будет удобен», – добавил Илья Васильев.

По словам эксперта, центр работает с 1994 года и делает ставку на педагогов, которые умеют создать образовательную среду вокруг предмета. «Олимпиадники – это всегда индивидуальная работа», – подчеркнул он.

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