Центр «Лидер» в Пскове ведёт донабор школьников до конца сентября

12:54, 17 сентября 2026, ПАИ

Центр развития одарённых детей и юношества «Лидер» в Пскове продолжает дополнительный набор школьников на программы олимпиадной подготовки до конца сентября. Об этом в эфире радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) в программе «Шпаргалка для родителей» Елены Синёвой сообщил заместитель председателя регионального оргкомитета Всероссийской олимпиады школьников Илья Васильев.

Центр находится в Пскове на улице Фабрициуса, в шаговой доступности от железнодорожного и автовокзала. Обучение ведётся бесплатно как в очном, так и в очно-заочном и дистанционном формате. «То есть мы готовы работать с детьми из любого удалённого уголка нашего региона и в любом формате, который будет удобен», – добавил Илья Васильев.

По словам эксперта, центр работает с 1994 года и делает ставку на педагогов, которые умеют создать образовательную среду вокруг предмета. «Олимпиадники – это всегда индивидуальная работа», – подчеркнул он.