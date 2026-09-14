Первый зампрокурора области проведёт приём граждан в Пустошкинском районе 23 сентября

17:07, 14 сентября 2026, ПАИ

Приём граждан проведёт первый заместитель прокурора Псковской области старший советник юстиции Константин Мозеров в прокуратуре Пустошкинского района. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Встреча пройдёт в здании прокуратуры Пустошкинского района (улица Советская, 12а) 23 сентября в 12:00 в режиме видеоконференции.

Для записи на личный приём заранее необходимо обратиться в прокуратуру Пустошкинского района по телефону (8 811-42) 2-18-88.

Для встречи с первым заместителем прокурора области необходимо в указанное время прийти в прокуратуру района с письменным заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.