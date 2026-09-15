В Стругокрасненском районе у водителя обнаружили поддельные права

11:02, 15 сентября 2026, ПАИ

Сотрудники полиции в Стругокрасненском районе выявили факт использования поддельного водительского удостоверения. Проверка произошла на первом километре автодороги «Обход Струги Красные». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Документ предъявил 32-летний житель Пыталовского района. При проверке полицейские обнаружили признаки подделки водительского удостоверения. Права изъяли и направили на экспертизу.

По этому факту органы дознания возбудили уголовное дело по части 2 статьи 327 УК РФ – подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков.

Максимальное наказание по этой статье – до трех лет лишения свободы.