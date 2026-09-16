В Доме молодёжи Великих Лук откроются студия звукозаписи и школа диджеев

15:06, 16 сентября 2026, ПАИ

Дом молодёжи в Великих Луках планируют открыть в декабре. Сейчас внутри здания завершаются отделочные работы, а на фасаде уже началось нанесение мурала с использованием местной айдентики и изображением воздушных шаров. Об этом рассказал министр молодёжной политики Псковской области Дмитрий Яковлев в программе «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

По словам министра, одной из особенностей нового Дома молодёжи станет студия звукозаписи и школа диджеев. «Рассчитываем, что в Великих Луках вырастет целое поколение модных диджеев», - отметил Дмитрий Яковлев.

Благоустройством территории возле будущего Дома молодёжи занимаются волонтёры. Проект реализуется в рамках президентского национального проекта «Молодёжь и дети».