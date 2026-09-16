Около трёх тысяч жителей Псковской области зарегистрировались на Добро.РФ в 2026 году

16:07, 16 сентября 2026, ПАИ

Около трёх тысяч жителей Псковской области зарегистрировались на платформе Добро.РФ с начала года. Об этом сообщил министр молодежной политики региона Дмитрий Яковлев в программе «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

По словам министра, одним из приоритетных направлений волонтёрства в Псковской области остается поддержка участников СВО. При этом пример молодому поколению в этой работе подают и более возрастные волонтеры.

Дмитрий Яковлев также отметил другие направления добровольческой деятельности. Жители региона участвуют в событийном волонтёрстве, помогают зоозащитным организациям и людям, которым необходима поддержка.

«Есть платформа Добро.РФ, и там только за этот год там зарегистрировались около трёх тысяч жителей Псковской области», - рассказал министр.