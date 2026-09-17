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Общество

ГАИ призывает водителей к осторожности в псковских дворах

Госавтоинспекция призывает псковских водителей к осторожности в слепых зонах во дворах, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Большое количество припаркованных автомобилей, деревья и кустарники, гаражи, другие постройки создают слепые зоны – места с ограниченной видимостью, – подчеркнули в ведомстве. – Даже находясь на прогулке с малышом, родители не всегда успевают среагировать на его передвижения. И, к сожалению, нескольких секунд бывает достаточно, чтобы, догоняя мячик, ребёнок попал под колёса автомобиля».

Госавтоинспекция призывает взрослых не оставлять несовершеннолетних во дворе без присмотра. «Если вы отпускаете ребёнка на самостоятельную прогулку, напомните ему, что нельзя выбегать перед движущимся транспортом. Необходимо внимательно смотреть по сторонам, чтобы определить, нет ли приближающихся автомашин, мотоциклов, скутеров», – подчеркнули в Госавтоинспекции.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть предельно осмотрительными при совершении манёвров во дворах, на территории дачных и гаражных кооперативов.

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