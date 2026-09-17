Три дня, 567 участков и ДЭГ: выборы стартуют в Псковской области 18 сентября

14:59, 17 сентября 2026, ПАИ

Трёхдневное голосование стартует в Псковской области в пятницу, 18 сентября – жители региона будут выбирать депутатов Госдумы девятого созыва, Законодательного Собрания области восьмого созыва, а также участвовать в дополнительных выборах депутатов в собраниях депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.

Когда и где пройдёт голосование

Избирательные участки в регионе будут работать все три дня – 18, 19 и 20 сентября – с 08:00 до 20:00. Всего на территории Псковской области в период проведения выборов будет работать 567 избирательных участков. Все они уже завершают подготовку к единому дню голосования: на каждом установлено видеонаблюдение или видеорегистрация, а сигнал с 211 участков будет поступать в Центр общественного наблюдения, который начнёт работу 18 сентября с исполнения гимна и завершит 20 сентября в 20:00.

Как отметил заместитель председателя избирательной комиссии Псковской области Сергей Кулаков, избирателям доступны несколько форм голосования: непосредственно на участке, на дому по предварительной заявке и с помощью дистанционного электронного голосования.

ДЭГ и «Мобильный избиратель»

Приём заявлений на дистанционное электронное голосование и на участие по месту нахождения завершился 14 сентября. По итогам поданных заявлений в ДЭГ примет участие 53 791 избиратель. Проголосовать дистанционно можно будет на платформе vybory.gov.ru. По механизму «Мобильный избиратель», который позволяет заранее прикрепиться к любому удобному участку по месту нахождения, включили в списки 7 490 избирателей.

Голосование в дистанционном формате пройдёт с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября, при этом у участников ДЭГ есть возможность голосовать в ночное время.

Непосредственно при голосовании псковичам порекомендовали использовать стационарное (проводное) подключение к интернету. В случае проблем с интернетом избиратели могут обратиться на любой участок в области, где им предоставят компьютер и доступ в сеть. Кроме того, для удобства жителей в регионе организованы более 230 точек общественного Wi-Fi, обеспечивающих стабильный доступ к порталу ДЭГ даже при ограничениях мобильного интернета.

Чтобы найти ближайшую точку подключения, можно воспользоваться интерактивной картой wifi-map.pskov.ru – специальная кнопка «ЕДГ-2026» отображает все проверенные и готовые к голосованию точки. Кроме того, в мессенджере MAX региональный чат-бот @pskovwifi_bot подскажет ближайший адрес с бесплатным интернетом и поможет с подключением.

Более 12 тысяч впервые голосующих

В Псковской области в этом году право впервые проголосовать получат более 12 тысяч избирателей. Центральная избирательная комиссия России дала старт акции «Будь со страной» для граждан, впервые принимающих участие в голосовании.

Участники акции смогут сохранить воспоминание о своём первом голосовании на специальной онлайн-карте проекта, а также получить промокоды от партнёров акции. Для впервые голосующих избирательные комиссии подготовили сувениры – обложку для паспорта, картхолдер и брелок.

Детские уголки и детское голосование

207 детских уголков откроют на избирательных участках в Псковской области. Такие зоны пользуются спросом у молодых семей и бабушек с внуками – детей занимают раскрасками, шариками и сувенирами. В этом году региональная избирательная комиссия решила расширить практику и создать карту детских уголков, чтобы родители заранее знали, на каких участках они доступны.

Кроме того, в дни выборов пройдёт первое детское голосование за самого милого и необычного персонажа. В детском избирательном бюллетене – клубкохвостик, обнимусик, пушохвостик, светлолапочка и ушастик-слушастик. «Голосуют все! И даже самые маленькие. Пока взрослые делают свой выбор, юные избиратели смогут в комфортной обстановке отдать свой голос за понравившегося зверька», – отметили в облизбиркоме.

Узнать адрес участка с детскими уголками в муниципальных образованиях Псковской области можно по ссылке. А ближе познакомиться с кандидатами – здесь.

Медицинские пункты и диспансеризация

С 18 по 20 сентября во всех 26 муниципальных образованиях Псковской области рядом с избирательными участками будут работать медицинские передвижные пункты, а на самих участках – дежурные медработники.

Жители региона смогут прямо на месте измерить артериальное давление, пройти профилактический медицинский осмотр, принять участие в диспансеризации определённых групп взрослого населения, а также сделать прививку от гриппа.

Точный график работы медицинских комплексов и адреса избирательных участков можно узнать в группах муниципальных образований области.

Инклюзивное голосование

На всех 567 избирательных участках региона будет обеспечен комплексный подход к созданию доступной среды. Оборудованы места для голосования, лупы Френеля и тифломаркеры для слабовидящих и незрячих граждан, системы звукоусиления для слабослышащих на четырёх специализированных участках в Пскове и Великих Луках.

Информационные материалы о кандидатах и партиях напечатаны шрифтом Брайля. У граждан с инвалидностью будет возможность вызвать волонтёра в цифровом сервисе «Волонтёры на выборах» прямо в личном кабинете на «Госуслугах».

Участки для петербуржцев и голосование на границе

В Псковской области на время выборов депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга откроют 20 экстерриториальных избирательных участков для жителей Северной столицы, находящихся в дни выборов в Псковской области.

Также будут организованы пять передвижных избирательных участков на границе России с Латвией и Эстонией – в Себежском, Пыталовском и Печорском районах. Развернут их в тех же местах, где они работали в 2024 году:

Печорский муниципальный округ: ПП «Крупп», МАПП «Куничина Гора», МАПП «Шумилкино».

Пыталовский муниципальный округ – МАПП «Убылинка».

Себежский муниципальный округ – МАПП «Бурачки».

Проголосовать можно в течение трёх дней подряд: 18 и 19 сентября 2026 года с 09:00 до 17:00; 20 сентября 2026 года – с 09:00 до 16:00.

Для голосования будут использоваться специально оборудованные автобусы с системой видеонаблюдения, наблюдателями, кабинками для тайного голосования и зоной Wi-Fi. Рядом будет организован второй автобус с буфетом, где избирателей угостят чаем и кофе. Время работы участков синхронизировано с графиком работы пограничных переходов.

Напомним, президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование будет проходить три дня – 18, 19 и 20 сентября.