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Общество

Реконструкторы в доспехах проголосовали через ДЭГ на участке в Пскове

Показательное выступление у избирательного участка, оформленного в стиле Псковского веча, устроили участники клуба исторической реконструкции «Псковская вольница». После этого они отдали свои голоса на дистанционном электронном голосовании. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Единой России».

  • Реконструкторы оценили работу избирательного участка в Пскове
    Фото: пресс-служба «Единой России»
  • Реконструкторы оценили работу избирательного участка в Пскове
    Фото: пресс-служба «Единой России»
  • Реконструкторы оценили работу избирательного участка в Пскове
    Фото: пресс-служба «Единой России»
  • Реконструкторы оценили работу избирательного участка в Пскове
    Фото: пресс-служба «Единой России»

Реконструкторы прибыли на место, чтобы символически проверить организацию современной демократической процедуры и проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Псковской области. По словам ратников, своим гражданским правом через систему ДЭГ они уже воспользовались.

«Мы выбрали истинную народную власть. Истинно народных депутатов, которые будут стоять за Псковскую землю так же, как и мы стояли в XIV веке за всех вас, чтобы вы имели возможность проголосовать сейчас. Голос каждого псковича очень важен для Родины», – подчеркнули реконструкторы, назвавшие себя «комиссией из прошлого». Завершая выступление, они заявили: «Россия однозначно начинается здесь. И не кончается нигде».

  • Избирательный участок в стиле Псковского веча
    Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ
  • Избирательный участок в стиле Псковского веча
    Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ
  • Избирательный участок в стиле Псковского веча
    Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ
  • Избирательный участок в стиле Псковского веча
    Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ
  • Избирательный участок в стиле Псковского веча
    Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ
  • Избирательный участок в стиле Псковского веча
    Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ
  • Избирательный участок в стиле Псковского веча
    Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ
  • Избирательный участок в стиле Псковского веча
    Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ
  • Избирательный участок в стиле Псковского веча
    Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ
  • Избирательный участок в стиле Псковского веча
    Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ
  • Избирательный участок в стиле Псковского веча
    Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ
  • Избирательный участок в стиле Псковского веча
    Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ
  • Избирательный участок в стиле Псковского веча
    Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ
  • Избирательный участок в стиле Псковского веча
    Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ
  • Избирательный участок в стиле Псковского веча
    Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ
  • Избирательный участок в стиле Псковского веча
    Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ
  • Избирательный участок в стиле Псковского веча
    Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ
  • Избирательный участок в стиле Псковского веча
    Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ
  • Избирательный участок в стиле Псковского веча
    Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ
  • Избирательный участок в стиле Псковского веча
    Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ
  • Избирательный участок в стиле Псковского веча
    Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ
  • Избирательный участок в стиле Псковского веча
    Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ

Визит состоялся на избирательном участке № 29, который в дни голосования работает в уникальном формате. Атмосферу древней вечевой республики воссоздали прямо в физкультурном зале одной из псковских школ. Помещение украсили декорациями крепостных башен, установили манекены в исторических костюмах, а над импровизированной крепостью закрепили флаг с гербом Пскова. Информационные стенды стилизованы под старинные свитки с историей Псковского веча. Кроме того, на участке установлено всё необходимое для первого детского голосования, а работу УИК уже оценили международные эксперты.

Директор псковской гимназии № 29 Елена Синёва отметила символичность происходящего. Она обратила внимание, что вече – голос народа. «Фактически мы сегодня все с вами, и вся Россия, и псковичи в том числе, реализуем своё демократическое право прийти на выборы, отдать свой голос за кандидата, которому доверяют, – заявила Елена Синёва. – Народ является источником власти – это главный демократический принцип, и сегодня он как нельзя актуален».

Председатель участковой избирательной комиссии № 29 Константин Николаев подчеркнул, что визит реконструкторов стал важным эмоциональным акцентом в работе УИК.

«Здесь происходит свободное волеизъявление граждан нашего древнего и вечно молодого города. Существует своего рода преемственность поколений и времён, – отметил он. – Сегодня к нам приходили наши далёкие предки, псковские русские ратники. Они оценили нашу работу, остались довольны и дали наказ: чтобы жила Россия, чтобы жил и процветал наш Псков. Мы с честью выполним этот наказ».

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