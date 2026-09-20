Луков день наступил по народному календарю

09:33, 20 сентября 2026, ПАИ

Память преподобного Луки Глубокореченского чтит православная церковь 20 сентября (7 сентября по старому стилю), пишет calend.ru.

Святой жил в X веке в Каппадокии, являлся монахом, а затем игуменом Спасовой обители «Глубокие реки». В народном календаре дата получила название Луков праздник из-за созвучия с именем святого.

В этот день в крестьянских хозяйствах традиционно проходила уборка репчатого лука и торговля им на базарах. Девушки заплетали луковицы в косы для хранения под потолком, а также использовали отвар луковой шелухи для укрепления волос.

В кулинарии распространение получило фарширование крупных луковиц куриным мясом с последующей варкой в бульоне или запеканием. Согласно поверьям, запекание лука до этой даты могло привести к высыханию урожая на грядках.

В народной медицине лук применялся для профилактики и лечения простуды, при нарывах и опухолях. Во время падежа скота нити с луковицами вешали на шею лошадям и коровам. Кроме того, по толщине шелухи определяли характер предстоящей зимы: большое количество шелухи указывало на предстоящие сильные морозы.