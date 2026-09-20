Международный день студенческого спорта отмечается 20 сентября

12:47, 20 сентября 2026, ПАИ

Празднование Международного дня студенческого спорта проходит в России 20 сентября, пишет calend.ru.

Праздник был учреждён в 2015 году на 38-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО по инициативе Российского студенческого спортивного союза, которую поддержала Международная федерация студенческого спорта. Он направлен на продвижение физической культуры, интеграцию спорта в образовательный процесс и воспитание молодёжи на основе уважения и честной борьбы.

В России спортивно-массовая работа с учащимися вузов проводится при поддержке Министерства спорта РФ. В настоящее время в стране функционирует около 30 студенческих спортивных лиг и порядка 1,5 тысячи студенческих спортивных клубов. В рамках этой системы ежегодно организуются десятки соревнований.

В Международные день студенческого спорта в высших учебных заведениях проходят студенческие состязания, спортивные фестивали, мастер-классы с участием известных спортсменов и чествование отличившихся студентов и их тренеров.