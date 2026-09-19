В России двухлетняя девочка спасла семью от пожара

22:24, 19 сентября 2026, ПАИ

Двухлетняя девочка в Челябинске спасла свою семью от ночного пожара, разбудив домочадцев громким плачем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Малышка проснулась ночью и разбудила всю семью – в этот момент квартира уже заполнялась дымом. Взрослые, взяв детей, эвакуировались из опасной зоны», – говорится в публикации ведомства в мессенджере MAX.

Пожар на площади пять квадратных метров вспыхнул на первом этаже многоквартирного дома на улице Профессора Благих. Огонь охватил вещи и кухонный гарнитур.

В результате пострадали двое детей – сама девочка и её старший десятилетний брат. С отравлением продуктами горения их доставили в медучреждение, сейчас состояние обоих удовлетворительное.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за аварийного режима работы сетевого фильтра: на кухне к сети одновременно были подключены тостер, чайник и микроволновая печь.

Ранее сотрудники МЧС России рассказали, как уберечь детей от пожаров. Правила читайте по ссылке.