Жительница Красногородска отмечает 91-й день рождения

13:16, 20 сентября 2026, ПАИ

Девяносто первый год рождения сегодня, 20 сентября, отмечает Клавдия Бочкова из Красногородска, сообщила глава округа Валентина Понизовская.

«Вы живая память о том, какой ценой достался мир. Мы не можем вернуть вам то мирное детство, которого лишила война, но можем быть благодарны за то, что вы выстояли», – обратилась к имениннице Валентина Понизовская.

Глава округа пожелала Клавдии Григорьевне крепкого здоровья, душевного спокойствия и тепла, а также чтобы рядом всегда были родные люди, которые окружают любовью и заботой.