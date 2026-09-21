Александр Козловский лидирует в округе №150 после обработки почти 100% протоколов

07:05, 21 сентября 2026, ПАИ

Кандидат от партии «Единая Россия» Александр Козловский набирает 50,56 % голосов в Псковском одномандатном округе № 150 после обработки 99,65 % протоколов. На втором месте – Дмитрий Михайлов (КПРФ) с 12,63 %, на третьем – Наталья Тудакова («Справедливая Россия») с 7,22 %. Такие данные приводит ЦИК России.

За мандат депутата Госдумы в округе № 150 борются девять кандидатов: Александр Козловский («Единая Россия»), Дмитрий Михайлов (КПРФ), Антон Минаков (ЛДПР), Игорь Романов («Новые люди»), Наталья Тудакова («Справедливая Россия»), Павел Бикташев («Родина»), Михаил Иванов («Партия пенсионеров»), Кирилл Сорокин («Зелёные») и Евгений Васильев («Яблоко»).

В Псковской области завершились выборы, которые проходили три дня – 18, 19 и 20 сентября. Псковичи вместе со всей страной голосовали за депутатов Государственной Думы девятого созыва. Кроме того, в регионе выбирали депутатов Законодательного Собрания восьмого созыва и дополнительно – в собрания депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.