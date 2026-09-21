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Политика

Алексей Наумец заявил об отсутствии нарушений, повлиявших на ход выборов

Сенатор РФ от Псковской области Алексей Наумец на брифинге 21 сентября поблагодарил жителей региона за активное участие в выборах и заявил, что нарушений, способных повлиять на ход голосования, зафиксировано не было, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«Благодарю жителей Псковской области, которые проявили активную жизненную позицию, твердо пришли на выборы и оказали доверие партии и кандидатам», – сказал Алексей Наумец.

По его словам, в ходе избирательной кампании он лично посещал участки и общался с руководством региональной избирательной комиссии.

«Ни одного нарушения, которые могли бы повлиять на ход выборов, не было», – подчеркнул сенатор.

При этом Алексей Наумец отметил, что в период голосования предпринимались попытки помешать проведению выборов. В частности, он упомянул кибератаки на избирательную систему, а также атаки с применением беспилотников и ракет.

«Все, кто отвечал, все справились, одна единая команда», – заявил Алексей Наумец.

Он связал слаженную работу всех участников избирательного процесса с консолидацией общества вокруг президента России Владимира Путина.

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