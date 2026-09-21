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Экономика

Эксперт объяснил, почему инфляция в Псковской области отличается от среднероссийской

Почему инфляция в Псковской области отличается от среднероссийской, объяснил начальник экономического управления Северо-Западного главного управления Банка России Алексей Суслов на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 21 сентября.

Фото: ПАИ

«Здесь есть две основные причины. Первая – каждый регион особенный. Когда мы смотрим на страну в целом, мы берём что-то среднее из всех регионов. Каждый регион обладает своими экономико-географическими особенностями. Если мы говорим о Северо-Западе, о Псковской области, то, с одной стороны, мы не настолько обеспечены продовольствием, как южные регионы, у нас есть определённые логистические ограничения. Например, в Псковской области достаточно большое количество удалённых муниципальных образований, и доставка продуктов питания и непродовольственных товаров занимает больше времени, несёт больше издержек. У каждого региона есть свои особенности», – разъяснил он.

В августе инфляция по России составила 6,3 %, а в Псковской области – 6,2 %. По мнению эксперта Банка России, в первую очередь это произошло за счёт того, что темпы роста цен на продукты питания снизились: было 6,5 % в июле, а стало 5,9 %.

«Наша политика по возвращению инфляции к целевому уровню вблизи 4 % работает, и по мере того, как темп роста цен будет замедляться, различия между регионами будут меньше», – заключил Алексей Суслов.

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