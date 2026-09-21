Электроэнергии не будет на нескольких улицах в Усвятах
Плановое отключение электроэнергии проводиться в Усвяте 22 сентября с 10:00 до 16:00. Об этом ПАИ сообщили в администрации Усвятского муниципального округа.
Ограничения затронут следующие адреса: улица 40 Лет Октября – от дома № 20 до моста, и Октябрьский переулок.
Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения.
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