Электроэнергии не будет на нескольких улицах в Усвятах

15:34, 21 сентября 2026, ПАИ

Плановое отключение электроэнергии проводиться в Усвяте 22 сентября с 10:00 до 16:00. Об этом ПАИ сообщили в администрации Усвятского муниципального округа.

Ограничения затронут следующие адреса: улица 40 Лет Октября – от дома № 20 до моста, и Октябрьский переулок.

Плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения.