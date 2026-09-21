Почти 50 представителей Псковской области претендуют на премию «Знание. Премия»
Почти 50 представителей Псковской области претендуют на главную просветительскую награду страны — Знание. Премия, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.
Больше всего заявок от региона подано в номинациях, посвященных просветительской деятельности в образовательных организациях, обучению и наставничеству, а также сохранению единства народов России.
В числе претендентов — заведующая библиотекой Детской музыкальной школы №1 имени Мусоргского в Великих Луках Ольга Мурашева.
Псковскую область также представляет проект Псковского государственного университета «Всероссийский фестиваль «#Вместе с российской наукой». Мероприятия фестиваля объединили представителей 43 регионов России. Проект заявлен в номинации «За вклад в просвещение в сфере «Наука и технологии».
Претендентам на премию предстоит пройти онлайн-обучение по публичным выступлениям. После этого участники смогут представить свои проекты и рассказать о просветительской деятельности в рамках очной защиты перед жюри.
Лауреатов премии объявят на торжественной церемонии награждения в 2027 году.
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