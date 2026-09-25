Голос Псковской земли: как «бабушкины слова» становятся предметом научного интереса

15:20, 25 сентября 2026, ПАИ

Наш язык – это не застывший монумент, а живой организм, который развивается вместе с его носителями. Через работу научно-образовательной лаборатории «Социогуманитарная регионика» ПсковГУ, фольклорные архивы и диалектологические экспедиции школьники и студенты проходят путь от записи слова на карточке до его места в научном словаре.

Понимание истоков позволяет осознанно относиться к современным процессам, будь то заимствования из интернет-среды или вариативность норм, уверена кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного Зинаида Митченко. Язык живёт, пока мы говорим на нём, помним его корни и передаём будущим поколениям не только правила орфографии, но и значение старинных слов. Подробнее об этом – в интервью ПАИ со специалистом.

– Зинаида Васильевна, какая работа ведётся в ПсковГУ по вовлечению школьников и студентов в изучение родного говора?

– Многие школьники на этапе профориентационной работы, организованной в университете, а студенты в ходе обучения знакомятся с деятельностью научно-образовательной лаборатории «Социогуманитарная регионика», в которой сосредоточен как фольклорный архив, так и картотека «Псковского областного словаря с историческими данными». Здесь у ребят есть возможность узнать о псковских сказках, устных рассказах о войне, мифологических рассказах, увидеть, так сказать, «исходную» и «конечную» точки пути диалектного слова: от записи на карточке до словарной статьи в словаре.

– Кто создал «Псковский областной словарь с историческими данными»?

– «Псковский областной словарь с историческими данными» ‒ это результат многолетних усилий коллектива авторов ‒ сотрудников Межкафедрального словарного кабинета СПбГУ и преподавателей кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного ПсковГУ.

Наши преподаватели также ведут работу по лингвогеографии, картографически представляя распространение лингвистических фактов, в том числе и с учётом данных псковских говоров. Когда школьники и студенты видят «Лексический атлас русских народных говоров», держат в руках «Псковский областной словарь», то для многих становится открытием, что слова, которые многие из них слышат в своей родной деревне или от родителей, бабушек, оказываются настолько ценными для исследователей.

Псковская группа говоров – это предмет научного интереса не только филологов нашего университета, но и специалистов других отраслей научного знания – например историков и географов. И междисциплинарное взаимодействие лишь усиливает этот интерес у обучающихся.

– Задействованы ли студенты в этой работе напрямую для ещё большей погружённости в предмет изучения?

– Студенты проходят учебные и производственные практики, связанные со сбором, расшифровкой и описанием псковского фольклора и диалектной речи, а также участвуют в экспедициях, организованных в ходе реализации проектов. Кафедра регулярно проводит «Филологические чтения», где обучающиеся школ и вуза представляют результаты своих первых научных исследований по языку и литературе, в том числе и на псковском материале. «Научно-просветительский центр русского языка и культуры имени профессора Е. А. Маймина» организует олимпиады и конкурсы с международным участием для школьников нашего региона, что также привлекает внимание ребят к псковскому слову.

– Псковское слово – это наши истоки и традиции. По вашему мнению, должен ли язык быть живой единицей?

– Язык – это развивающееся явление, и все его носители – активные участники всех изменений и процессов, происходящих в языке. Появились новые реалии, новые наименования, мы ими активно пользуемся в своей речи.

Но, тем не менее, мы изучаем норму. Другое дело, что все мы столкнулись с трудностью, когда лексикографические источники не поспевают за изменениями, которые происходят в языке. Слово уже жизнь прожило в языке и ушло в пассивный словарный запас, а мы, например, только устанавливаем его написание.

Мы стремимся показать студентам язык, как живой, развивающийся процесс, и отражаем тенденции, которые есть сегодня.

– Перейдём к письменной речи.

– Когда дело доходит до письменной коммуникации, то встаёт вопрос, как правильно написать то или иное слово. И когда у тебя, носителя языка, существует выбор, когда этих написаний несколько, эта множественность ставит в затруднение обывателя, да и специалиста. Для нас важно, как правильно написать. Для чего это нужно? Для того, чтобы обеспечить эффективную письменную коммуникацию.

– Ваше отношение к заимствованиям – нормальный ли это процесс для русского языка? Могут ли такие слова «упроститься» в нашей речи? Например, слово «коллаборация» будет писаться с одной «л».

– Может быть, они упростятся. Есть совершенно естественные процессы, когда заимствованные слова вообще получают новую жизнь. Мы, как носители языка, должны овладеть этими нормами.

Удвоенные согласные – это, конечно, трудность для носителя языка. Здесь у нас только один путь – обращаться к авторитетным источникам, запоминать, как пишется это слово, и следовать нормам.

– Зачастую заимствования привносит в нашу жизнь интернет-среда. Используете ли вы подобные «словечки» в своей повседневной жизни или учебной деятельности?

– Наши преподаватели очень современные, они тоже и употребляют, и осваивают новые слова. Однако важно понимать, насколько уместно употребление этих слов – это вопрос культуры речи, насколько ты способен «переключаться» с одного речевого регистра на другой, использование самых новых слов должно быть органично как для самого пользователя языком, так и для речевой ситуации, чтобы это не выглядело как «заигрывание» с молодёжью.

Скорее, для преподавателей-филологов влияние интернет-коммуникации на разговорную речь – это предмет изучения устно-письменной формы речи, о формировании которой в настоящее время пишут специалисты, например справочно-информационного портала «Грамота.ру».

Так академическая наука становится живым инструментом для сохранения культурной памяти. Сохранение диалекта – это не борьба с новоязом, а создание прочного фундамента, на котором строится вся языковая культура.