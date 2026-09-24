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Политика

Комитет ПГД рассмотрел вопросы о досрочном прекращении полномочий двух депутатов

Вопросы о досрочном прекращении полномочий депутатов Псковской городской Думы Антона Мороза и Евгения Васильева рассмотрели члены комитета ПГД по правовым вопросам и развитию местного самоуправления. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

Заседание прошло под председательством Константина Болотина. Также депутаты обсудили исключение Мороза и Васильева из состава профильных комитетов Думы.

Кроме того, в повестке дня был вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Пскова Бориса Елкина. «Депутаты проголосовали за то, чтобы рекомендовать председателю Псковской городской Думы включить данные вопросы в повестку дня очередной сессии, которая состоится завтра, 25 сентября», – отметили в пресс-службе.

Антон Мороз – депутат Псковской городской Думы по округу № 3, в июне 2026 года вошёл в состав региональной группы № 39 от Ленинградской и Псковской областей как кандидат в Госдуму от «Единой России». На выборах в Госдуму он баллотировался по спискам партии. Ранее сообщалось, что по итогам 188-го заседания избирательной комиссии Псковской области трём зарегистрированным кандидатам переданы вакантные депутатские мандаты. Среди них – депутат Псковской городской Думы Антон Мороз.

Евгений Васильев – депутат гордумы по округу № 6, главный врач Псковской областной детской клинической больницы, также участвовал в выборах в Законодательное Собрание Псковской области от «Единой России».

Оба депутата в случае избрания в вышестоящие органы власти обязаны сложить полномочия депутатов гордумы.

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