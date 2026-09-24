СК предупреждает россиян о новой схеме мошенников
Злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, и пытаются похитить деньги. Для этого они используют подмену телефонных номеров, в том числе официальных номеров следственных управлений и СК России, сообщили ПАИ в региональном следственном управлении СК РФ.
В ведомстве подчеркнули, что настоящие следователи никогда не требуют перевести деньги на какие‑либо счета, сообщить данные банковской карты, ПИН‑код, установить приложения или перейти по ссылкам. Любые такие требования – явный признак мошенничества и не могут быть связаны с исполнением служебных обязанностей.
Если поступил звонок от якобы сотрудника правоохранительных органов с предложением обезопасить сбережения или совершить финансовые операции, следует немедленно прервать разговор. Нельзя сообщать персональные данные, номера карт, счетов и коды. Достоверную информацию о работе ведомства лучше уточнять по телефонам, опубликованным на официальных сайтах, заключили в следственном управлении.
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