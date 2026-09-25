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Общество

Туристы из Пскова отсудили деньги у туроператора после ДТП в Египте

Псковский городской суд удовлетворил иски местных жителей, получивших травмы во время туристической поездки в Египет. Решение пока не вступило в законную силу, сообщили ПАИ в пресс-службе судов Псковской области.

Как установил суд, одна из псковичек во время отдыха в Хургаде приобрела у представителя ООО «Анекс туризм» экскурсию стоимостью почти 30 тысяч рублей для себя и родственников – сына, сестры и племянницы.

В день экскурсии туристический автобус, в котором находились псковичи, столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП пассажиры получили телесные повреждения и были вынуждены продолжительное время проходить лечение в госпитале.

Туристы обратились в суд, потребовав взыскать с туроператора стоимость туристического продукта, провоза ручной клади и лечения, а также компенсацию морального вреда, штраф и судебные расходы.

Суд установил, что услуга была оказана ненадлежащим образом, из-за чего туристы не смогли полноценно воспользоваться поездкой по назначению и большую часть времени, предусмотренного путёвкой, провели в лечебных учреждениях.

В результате суд удовлетворил требования о возмещении убытков, компенсации морального вреда, взыскании штрафа и судебных расходов. Кроме того, поскольку на отношения сторон распространяется законодательство о защите прав потребителей, суд взыскал с ответчика неустойку в размере цены договора.

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