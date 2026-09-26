В Псковском округе открылась 26‑я сельхозярмарка

12:01, 26 сентября 2026, ПАИ

На парковке ТРК Fjord Plaza стартовала 26‑я ярмарка Псковского округа. Мероприятие привлекло свыше 100 участников, сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова.

Посетители ярмарки могут приобрести молоко и молочные продукты, мясо, рыбу, овощи, фрукты, ягоды, хлебобулочные изделия, мёд, саженцы цветов, плодовых деревьев и кустарников.

Как отметила Наталья Фёдорова, особый колорит ярмарке придаёт «Ветеранское подворье»: представители каждого территориального отдела округа привезли не только плоды своего труда (овощи, фрукты и другую продукцию), но и изделия декоративно‑прикладного творчества.

Дополнительно с торговлей на площадке организовали концертную программу. Кроме того, комиссия приступила к оценке участников ярмарочных конкурсов.

«Стартовала большая концертная программа – артисты не жалеют задора! А комиссия уже приступила к оценке заявившихся на конкурсы участников ярмарки. Успевайте: ярмарка работает до 15 часов!» – отметила Наталья Фёдорова.

Ранее сообщалось, что областная сельхозярмарка «Осень-2026» пройдёт около ПсковГУ.