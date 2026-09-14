«Кросс нации» пройдёт в Великих Луках 26 сентября
Всероссийский день бега «Кросс нации» пройдёт в Псковской области 26 сентября. Главной площадкой соревнований станет город Великие Луки, сообщили ПАИ в министерстве спорта Псковской области.
Принять участие в спортивном празднике могут все желающие. Зарегистрироваться на забег можно дистанционно – на портале «Госуслуги». Регистрация открыта и продлится до 24 сентября включительно.
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