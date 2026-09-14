«Кросс нации» пройдёт в Великих Луках 26 сентября

20:49, 14 сентября 2026, ПАИ

Всероссийский день бега «Кросс нации» пройдёт в Псковской области 26 сентября. Главной площадкой соревнований станет город Великие Луки, сообщили ПАИ в министерстве спорта Псковской области.

Принять участие в спортивном празднике могут все желающие. Зарегистрироваться на забег можно дистанционно – на портале «Госуслуги». Регистрация открыта и продлится до 24 сентября включительно.

Ранее сообщалось, что открытое первенство Псковской области по таврелям состоится в Псковском доме молодёжи 11 октября.