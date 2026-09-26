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Общество

Год назад открылся Центр по духовной реабилитации участников СВО в Печорах

Год назад открылся Центр по духовной реабилитации инвалидов – участников СВО при Псково-Печерском монастыре: своих первых постояльцев он принял в сентябре 2025 года.

Реабилитационный центр предназначен для духовной, психологической, социокультурной и физической реабилитации участников СВО, в первую очередь с ограниченными возможностями здоровья, «колясочников». Особое внимание в центре уделяется духовной поддержке. Она осуществляется силами братии Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря во главе с игуменом обители – митрополитом Псковским и Порховским Матфеем, а также семинаристами Псково-Печерской духовной семинарии.

Работу над проектом по благословению святейшего патриарха Кирилла начал митрополит Тихон (Шевкунов) ещё четыре года назад. Проект осуществлён при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, председателя благотворительного фонда «Христианское милосердие» Сергея Степашина и директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрия Чиханчина.

Ранее сообщалось, что объекты центра адаптивной физической культуры и спорта появятся в Пскове и Печорах.

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