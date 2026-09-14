Место силы. Зачем Псковской области центр адаптивного спорта

12:09, 14 сентября 2026, ПАИ

Будущий Центр адаптивной физической культуры и спорта призван объединить в Псковской области спортивную реабилитацию ветеранов СВО и помощь жителям с ограничениями по здоровью. Идея, а точнее, уже проект регионального центра прошёл обсуждение сразу на трёх федеральных уровнях. Сначала губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился с инициативой к президенту России Владимиру Путину. Затем глава региона обсудил детали с вице-премьером Дмитрием Чернышенко и министром спорта РФ Михаилом Дегтярёвым. Теперь главное – сделать следующие шаги, превратив федеральную поддержку в проектирование, финансирование и стройку.

От запроса – к практическим шагам

На встрече с президентом 10 сентября Михаил Ведерников объяснил необходимость нового центра вызовами последних лет и запросом ветеранов боевых действий. Участники СВО возвращаются домой с ранениями и ограничениями по здоровью, а спорт становится одним из наиболее востребованных способов адаптации и социализации. По словам губернатора, в регионе уже действует небольшая площадка, где ветераны занимаются практической пневматической стрельбой, силовыми упражнениями и другими дисциплинами, но её возможностей недостаточно. Всего же в Псковской области насчитывается около 45 тысяч жителей с ограничениями по здоровью.

«Если будет ваше поручение, мы эту ситуацию в течение двух лет отработаем и решим», – сказал Михаил Ведерников, отметив, что предварительная поддержка Минспорта России и Российского спортивного фонда уже получена.

Региональный центр предлагают разместить на двух площадках – в Пскове и Печорах. Псковский комплекс планируется построить на Завеличье, рядом с местом дислокации 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Печорскую площадку хотят создать на территории паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, где уже действует центр реабилитации участников СВО.

Такое разделение выглядит логичным. Псковская площадка сможет стать основной городской тренировочной базой, а Печоры – частью комплексной реабилитации, где физическое восстановление дополняется психологической, социальной и духовной поддержкой. В печорский комплекс предполагается включить плавательный бассейн.

Кадастровые работы на участке уже завершены, формируются технические условия и задание на проектирование. Контракт планируют заключить на два года, при этом основной объём работ намечен на 2027 год.

На встрече с Дмитрием Чернышенко обсуждались функционал центра и механизм выделения средств. Вице-премьер отметил внимание региона к поддержке ветеранов СВО и развитию адаптивного спорта.

Псковская область начала взаимодействие с Минспортом России по выбору наиболее эффективной схемы финансирования. Михаил Ведерников обсудил проект с Михаилом Дегтярёвым. Губернатор сообщил, что прорабатываются этапы строительства и источники финансирования. По его оценке, специализированный центр позволит вывести занятия адаптивной физкультурой на новый уровень и вовлечь в них больше людей.

Проект соответствует общероссийскому курсу: Минспорт ставил задачу создавать самостоятельные учреждения адаптивного спорта во всех субъектах страны. В 2025 году в России работали 88 таких центров в 65 регионах, поэтому Псковская область пока относится к территориям, где специализированное учреждение ещё предстоит создать.

Не начинать с нуля

Будущий центр не станет первой спортивной инициативой для ветеранов СВО в регионе. С февраля 2024 года Ассоциация ветеранов СВО Псковской области при поддержке регионального минспорта и Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата развивает проект Школы адаптивного спорта. Его направления охватывают Псков, Великие Луки, Себеж, Невель и Струги Красные; в планах проекта – вовлечение более 50 ветеранов, людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

С 2024 года в Пскове были организованы занятия по волейболу сидя, пулевой стрельбе и пауэрлифтингу. В феврале 2026 года АНО «Школа адаптивного спорта» получила официальный статус, а ветераны зарегистрировали региональную Федерацию нард. Тренерами в ней стали сами участники боевых действий.



Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области



Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области



Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области



Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области







Расширяется и соревновательная практика. В календаре регионального министерства спорта на 2026 год значатся 37 мероприятий для ветеранов СВО. Псковские спортсмены уже выступают за пределами области: летом 2026 года ветераны региона завоевали награды на Кубке России по практической стрельбе, включая два золота Артёма Стозия.

Для развития направления готовят и кадры. В 2025 году обучение по программе «Адаптивная физическая культура» прошли 47 специалистов, а в Пскове оборудовали специализированный зал на улице Ротной, где ветераны готовятся к соревнованиям.

«Помогает вернуться к жизни»

В псковском филиале фонда «Защитники Отечества» подчёркивают: спортивная реабилитация – это не отдельная услуга, а часть комплексного сопровождения человека. Социальные координаторы фонда помогают ветерану выбрать направление и связаться с нужными специалистами. В самом филиале оборудован зал, проходят тренировки по тактической стрельбе; ветеранам также помогают получать спортивные протезы и специальные велосипеды.

Практический эффект такой поддержки лучше всего объясняют сами участники. Ветеран СВО Игорь Пучков рассказывал, что благодаря семье, фонду «Защитники Отечества», региональному минспорту и боевым товарищам смог адаптироваться к мирной жизни и профессионально заняться греблей. Его опыт показывает: адаптивный спорт может вести человека не только к восстановлению повседневных навыков, но и к профессиональным соревнованиям.

Руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева отмечала, что ветераны и их близкие часто обращаются с вопросами о реабилитации. Именно поэтому губернатор намерен отдельно встретиться с Ассоциацией ветеранов СВО и учесть предложения самих военнослужащих при определении наполнения центра.

На федеральном уровне эту оценку разделяет председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. По её данным, весной 2026 года адаптивным спортом систематически занимались около трёх тысяч ветеранов СВО с инвалидностью, 70 человек вошли в национальные сборные, ещё 700 – в сборные регионов. Наиболее востребованными оказались командные дисциплины, в том числе волейбол сидя и регби на колясках.

Каким должен быть центр

Одних стен и тренажёров для такой системы недостаточно. Центру потребуются подготовленные тренеры, медицинское сопровождение, доступный транспорт, современное протезирование, возможность регулярно тренироваться и участвовать в соревнованиях. Опыт псковского филиала фонда «Защитники Отечества» показывает, что особенно важен принцип «одного окна», когда ветеран не остаётся один на один со справками, подбором секции и организацией поездок.

Не менее важно, чтобы новый центр работал не только для ветеранов СВО. Заявленная численность жителей региона с ограничениями по здоровью – около 45 тысяч человек – означает, что будущая инфраструктура должна учитывать потребности детей и взрослых с разными формами инвалидности. Площадки в Пскове и Печорах смогут стать опорными, а развивать адаптивный спорт должны и другие муниципалитеты тоже.

У Псковской области уже есть команды, тренеры, соревнования и первые заметные результаты. Новый центр должен связать эти элементы в постоянную систему – от первого занятия после лечения до регулярных тренировок и спорта высших достижений. Именно по этому результату и можно будет оценить проект: не по площади построенных зданий, а по числу людей, которым спорт помог вернуться к активной жизни.