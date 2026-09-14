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Общество

Место силы. Зачем Псковской области центр адаптивного спорта

Будущий Центр адаптивной физической культуры и спорта призван объединить в Псковской области спортивную реабилитацию ветеранов СВО и помощь жителям с ограничениями по здоровью. Идея, а точнее, уже проект регионального центра прошёл обсуждение сразу на трёх федеральных уровнях. Сначала губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился с инициативой к президенту России Владимиру Путину. Затем глава региона обсудил детали с вице-премьером Дмитрием Чернышенко и министром спорта РФ Михаилом Дегтярёвым. Теперь главное – сделать следующие шаги, превратив федеральную поддержку в проектирование, финансирование и стройку.

Фото: Андрей Степанов / ПАИ

От запроса – к практическим шагам

На встрече с президентом 10 сентября Михаил Ведерников объяснил необходимость нового центра вызовами последних лет и запросом ветеранов боевых действий. Участники СВО возвращаются домой с ранениями и ограничениями по здоровью, а спорт становится одним из наиболее востребованных способов адаптации и социализации. По словам губернатора, в регионе уже действует небольшая площадка, где ветераны занимаются практической пневматической стрельбой, силовыми упражнениями и другими дисциплинами, но её возможностей недостаточно. Всего же в Псковской области насчитывается около 45 тысяч жителей с ограничениями по здоровью.

Фото: пресс-служба Кремля

«Если будет ваше поручение, мы эту ситуацию в течение двух лет отработаем и решим», – сказал Михаил Ведерников, отметив, что предварительная поддержка Минспорта России и Российского спортивного фонда уже получена.

Региональный центр предлагают разместить на двух площадках – в Пскове и Печорах. Псковский комплекс планируется построить на Завеличье, рядом с местом дислокации 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Печорскую площадку хотят создать на территории паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, где уже действует центр реабилитации участников СВО.

Такое разделение выглядит логичным. Псковская площадка сможет стать основной городской тренировочной базой, а Печоры – частью комплексной реабилитации, где физическое восстановление дополняется психологической, социальной и духовной поддержкой. В печорский комплекс предполагается включить плавательный бассейн.

Кадастровые работы на участке уже завершены, формируются технические условия и задание на проектирование. Контракт планируют заключить на два года, при этом основной объём работ намечен на 2027 год.

На встрече с Дмитрием Чернышенко обсуждались функционал центра и механизм выделения средств. Вице-премьер отметил внимание региона к поддержке ветеранов СВО и развитию адаптивного спорта.

Фото из канала Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ

Псковская область начала взаимодействие с Минспортом России по выбору наиболее эффективной схемы финансирования. Михаил Ведерников обсудил проект с Михаилом Дегтярёвым. Губернатор сообщил, что прорабатываются этапы строительства и источники финансирования. По его оценке, специализированный центр позволит вывести занятия адаптивной физкультурой на новый уровень и вовлечь в них больше людей.

Фото из канала Михаила Ведерникова в мессенджере МАХ

Проект соответствует общероссийскому курсу: Минспорт ставил задачу создавать самостоятельные учреждения адаптивного спорта во всех субъектах страны. В 2025 году в России работали 88 таких центров в 65 регионах, поэтому Псковская область пока относится к территориям, где специализированное учреждение ещё предстоит создать.

Не начинать с нуля

Будущий центр не станет первой спортивной инициативой для ветеранов СВО в регионе. С февраля 2024 года Ассоциация ветеранов СВО Псковской области при поддержке регионального минспорта и Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата развивает проект Школы адаптивного спорта. Его направления охватывают Псков, Великие Луки, Себеж, Невель и Струги Красные; в планах проекта – вовлечение более 50 ветеранов, людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Кубок защитников Отечества в Пскове. Фото: Андрей Степанов / ПАИ

С 2024 года в Пскове были организованы занятия по волейболу сидя, пулевой стрельбе и пауэрлифтингу. В феврале 2026 года АНО «Школа адаптивного спорта» получила официальный статус, а ветераны зарегистрировали региональную Федерацию нард. Тренерами в ней стали сами участники боевых действий.

  • Кубок России по практической стрельбе завершён
    Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области
  • Кубок России по практической стрельбе завершён
    Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области
  • Кубок России по практической стрельбе завершён
    Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области
  • Кубок России по практической стрельбе завершён
    Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области

Расширяется и соревновательная практика. В календаре регионального министерства спорта на 2026 год значатся 37 мероприятий для ветеранов СВО. Псковские спортсмены уже выступают за пределами области: летом 2026 года ветераны региона завоевали награды на Кубке России по практической стрельбе, включая два золота Артёма Стозия.

Для развития направления готовят и кадры. В 2025 году обучение по программе «Адаптивная физическая культура» прошли 47 специалистов, а в Пскове оборудовали специализированный зал на улице Ротной, где ветераны готовятся к соревнованиям.

«Помогает вернуться к жизни»

В псковском филиале фонда «Защитники Отечества» подчёркивают: спортивная реабилитация – это не отдельная услуга, а часть комплексного сопровождения человека. Социальные координаторы фонда помогают ветерану выбрать направление и связаться с нужными специалистами. В самом филиале оборудован зал, проходят тренировки по тактической стрельбе; ветеранам также помогают получать спортивные протезы и специальные велосипеды.

Практический эффект такой поддержки лучше всего объясняют сами участники. Ветеран СВО Игорь Пучков рассказывал, что благодаря семье, фонду «Защитники Отечества», региональному минспорту и боевым товарищам смог адаптироваться к мирной жизни и профессионально заняться греблей. Его опыт показывает: адаптивный спорт может вести человека не только к восстановлению повседневных навыков, но и к профессиональным соревнованиям.

Руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева отмечала, что ветераны и их близкие часто обращаются с вопросами о реабилитации. Именно поэтому губернатор намерен отдельно встретиться с Ассоциацией ветеранов СВО и учесть предложения самих военнослужащих при определении наполнения центра.

Надежда Васильева. Фото: ПАИ

На федеральном уровне эту оценку разделяет председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. По её данным, весной 2026 года адаптивным спортом систематически занимались около трёх тысяч ветеранов СВО с инвалидностью, 70 человек вошли в национальные сборные, ещё 700 – в сборные регионов. Наиболее востребованными оказались командные дисциплины, в том числе волейбол сидя и регби на колясках.

Каким должен быть центр

Одних стен и тренажёров для такой системы недостаточно. Центру потребуются подготовленные тренеры, медицинское сопровождение, доступный транспорт, современное протезирование, возможность регулярно тренироваться и участвовать в соревнованиях. Опыт псковского филиала фонда «Защитники Отечества» показывает, что особенно важен принцип «одного окна», когда ветеран не остаётся один на один со справками, подбором секции и организацией поездок.

Не менее важно, чтобы новый центр работал не только для ветеранов СВО. Заявленная численность жителей региона с ограничениями по здоровью – около 45 тысяч человек – означает, что будущая инфраструктура должна учитывать потребности детей и взрослых с разными формами инвалидности. Площадки в Пскове и Печорах смогут стать опорными, а развивать адаптивный спорт должны и другие муниципалитеты тоже.

Фото: Андрей Степанов / ПАИ

У Псковской области уже есть команды, тренеры, соревнования и первые заметные результаты. Новый центр должен связать эти элементы в постоянную систему – от первого занятия после лечения до регулярных тренировок и спорта высших достижений. Именно по этому результату и можно будет оценить проект: не по площади построенных зданий, а по числу людей, которым спорт помог вернуться к активной жизни.

Александр Машкарин
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