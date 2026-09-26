Окаменелый пень из деревни Ляды передан в Псковский музей-заповедник

17:21, 26 сентября 2026, ПАИ

В Псковский музей-заповедник поступил окаменелый пень, обнаруженный в деревне Ляды Плюсского района, пишет газета «Псковская правда».

В 2027 году этот уникальный артефакт планируется включить в экспозицию, чтобы все желающие могли увидеть этот древний образец.

Находку сделала местная жительница, которая отправилась в лес за грибами. По оценкам экспертов, возраст пня составляет около 250 миллионов лет, что делает его старше динозавров.

Предполагается, что на территорию Псковской области этот пень был принесён ледником несколько тысяч лет назад. Таким образом, новый экспонат музея сможет рассказать посетителям не только об истории древних растений, но и о природных процессах, происходивших в регионе на протяжении тысячелетий.