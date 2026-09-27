День машиностроителя отмечают в России

09:49, 27 сентября 2026, ПАИ

День машиностроителя празднуют в России сегодня, 28 сентября, пишет calend.ru.

В последнее воскресенье сентября работники машиностроительной отрасли в России, Белоруссии, Казахстане и Кыргызстане отмечают свой профессиональный праздник, который был установлен ещё в советские времена: он был официально закреплён Указом Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х «О праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 года, а его учреждение произошло согласно указу № 139-VII от 15 августа 1966 года.

Машиностроение охватывает не только производство автомобилей, но и создание станков, оборудования, ядерных реакторов, подводных лодок, космических кораблей, пылесосов и стиральных машин. Все эти изделия необходимы для комфортной жизни людей и влияют на производительность труда в других отраслях, на уровень экологической безопасности промышленного производства и на обороноспособность страны.