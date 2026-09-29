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Общество

Подъезд к Северному обходу Пскова планируют отремонтировать в 2028 году

Подход к строящемуся путепроводу в Пскове планируют отремонтировать после завершения работ на объекте, предположительно весной 2028 года. Об этом министр транспорта и дорожного хозяйства Псковской области Станислав Стармолотов сообщил в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 29 сентября.

Фото: ПАИ

Речь идёт об участке дороги от Ижорского Батальона до путепровода. Сейчас там проводят только плановый ремонт аварийных ям. По словам Станислава Стармолотова, выполнять полноценный ремонт до окончания строительства нецелесообразно, поскольку строительная техника может повредить покрытие.

Строительство Северного обхода в Пскове идёт по графику, есть незначительное отставание по переустройству газовых сетей.

«После того как объект закончим, сразу отремонтируем подход, – сказал Стармолотов. – Объект сдаётся в конце 2027 года, ближе к ноябрю. Поэтому, думаю, [работы начнут] весной, с мая», – уточнил министр.

Напомним, обход должен соединить трассы Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп и Псков – Изборск и пустить поток грузового транспорта в объезд города. Общая протяжённость объекта – 8,736 километра. Как сообщил ранее директор государственного бюджетного учреждения Псковской области «Псковавтодор» Павел Кипрушев, работы по строительству уже перешли экватор.

Работы ведутся в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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