Псковские профсоюзы участвуют в семинаре по вопросам безопасности и охраны труда

16:36, 29 сентября 2026, ПАИ

Председатель Псковского облсовпрофа и обкома профсоюза работников жизнедеятельности Игорь Иванов принимает участие в работе семинара-совещания по вопросам охраны труда Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Мероприятие открыл председатель Общероссийского профессионального союза работников жизнеобеспечения Александр Василевский.

В рамках семинара участники обсудят последние изменения законодательства в сфере охраны труда, гарантии безопасности сферы ЖКХ через средства индивидуальной защиты работников, производственный контроль, СОУТ, расследование несчастных случаев на производстве, рекомендации по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Также в повестку семинара включены вопросы безопасных методов и способов выполнения работ с учётом выявленных профессиональных рисков, оказание первой помощи пострадавшим на производстве, контрольно-надзорные мероприятия в сфере охраны труда.

Семинар стал центральной площадкой Общероссийского отраслевого профсоюза перед проведением Всероссийской недели охраны труда.

По словам Игоря Иванова, вопросы безопасности и охраны труда являются одними из ключевых в работе профсоюза наряду с правовой защитой и социальным партнёрством.

«Работник должен, приходя на рабочее место, быть защищен, максимально не подвержен вредным факторам. Сегодня профессионально занимаясь данным направлением, мы выполняем государственную задачу по народосбережению, поступательно двигаясь к высокой цели – нулевому травматизму», – подчеркнул он.