Пролёт моста через Великую на Северном обходе Пскова планируют замкнуть в ноябре

16:39, 29 сентября 2026, ПАИ

Пролётное строение моста через реку Великую на Северном обходе Пскова планируется замкнуть в ноябре. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Псковской области Станислав Стармолотов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 29 сентября.

«Сейчас у нас до четвёртой опоры надвижка выполнена. Это больше 70 % от общей протяжённости надвижки, заканчивается бетонирование, возведение пятой силовой опоры, шестая на той стороне уже закончена. Поэтому мы ожидаем, что в ноябре соединим берега», – сказал Стармолотов.

Он пояснил, что после соединения берегов начнётся подготовка плиты и обработка металлических конструкций. «То есть уже непосредственно будем заниматься телом моста», – подчеркнул министр.

Напомним, строительство Северного обхода Пскова ведётся по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Работы выполняет подрядная организация ООО «ЕТС».

Обход должен соединить трассы Псков – Гдов – Сланцы – Кингисепп и Псков – Изборск и пустить поток грузового транспорта в объезд города. Общая протяжённость объекта – 8,736 километра.