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Общество

Эксперт напомнил, как проверить кредитора на сайте Банка России

Банк России контролирует работу только легальных кредиторов. Об этом сообщил эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в эфире программы «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 28 сентября.

Фото: ПАИ

Ведущий программы Андрей Фёдоров поинтересовался, как избежать ловушек нелегальных кредиторов и не стать их жертвой. «Важно понимать, что Банк России контролирует работу только легальных кредиторов. У компании должна быть лицензия Банка России или же она должна состоять в государственном реестре. Информацию об этом можно найти на сайте Банка России в разделе «Проверить участника финансового рынка». Там есть список организаций с признаками нелегальной деятельности – с ними опасно иметь дело», – сказал Иванов.

Эксперт также предупредил о рисках при высокой долговой нагрузке. «Если у вас уже много кредитов, крайне рискованно брать новый на погашение старых – можно оказаться в долговой яме. Если вы не можете справиться с текущими платежами, постарайтесь договориться со своим кредитором об изменении условий договора. В наших прошлых выпусках мы уже подробно рассказывали о том, как вести переговоры в такой ситуации», – напомнил Иванов.

Он отметил, что в крайнем случае можно оформить банкротство. «Это единственный законный способ списать долги. Но к этой процедуре нужно подходить обдуманно и учитывать возможные последствия такого решения», – подчеркнул эксперт. Он также добавил, что получить подробную информацию и полезные советы по разным жизненным ситуациям можно самостоятельно на образовательной платформе Банка России «Финансовая культура».

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