Судить о зиме по птичьим косточкам советует народный календарь

07:01, 29 сентября 2026, ПАИ

День Ефимии, также известный как Птичья костка, отмечают по народному календарю 29 сентября, пишет calend.ru.

В этот день вспоминают святую Евфимию Всехвальную, жившую в III – начале IV века в Халкидоне. Согласно житию, во время гонений на христиан её подвергли истязаниям, а затем бросили к диким зверям. После её смерти в городе произошло землетрясение, разрушившее языческие храмы.

На Руси в этот день ловили птиц и по их косточкам пытались определить, какой будет зима. Считалось, что большое количество жира на кости глухаря или утки предвещает сильные морозы.

Тёплую и сухую погоду на Ефимию связывали с поздней и мягкой зимой. Гром в этот день, по народным приметам, предвещал бесснежную зиму. Также в это время продолжали заготавливать капусту на зиму, преимущественно квасили её. К капусте добавляли яблоки, морковь, клюкву или бруснику.