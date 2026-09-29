Отоларингологи России отмечают профессиональный праздник

08:24, 29 сентября 2026, ПАИ

День отоларинголога отмечают в России ежегодно 29 сентября. Это профессиональный праздник врачей, работающих в одной из ключевых областей медицины, сообщает calend.ru.

Оториноларингология занимается изучением анатомии и физиологии уха, горла, носа и придаточных пазух, а также диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний этих органов. Врачей этой специальности называют отоларингологами, в русской речи распространено также сокращение «лор».

В компетенцию отоларингологов входит в том числе лечение храпа. Специалисты также занимаются врождёнными нарушениями и заболеваниями лор-органов. Праздник является профессиональным для врачей, работающих в сфере оториноларингологии.

Профессия имеет многовековую историю: ещё в древних трактатах Египта, Индии и Греции есть сведения о травмах и воспалительных заболеваниях носа, ушей и гортани, а также способах их лечения. В России оториноларингология стала определяться в самостоятельную дисциплину в середине XVIII века, когда окончательно сформировались представления об анатомии и физиологии уха, горла и носа и был разработан инструментарий для осмотра и проведения вмешательств на этих органах.