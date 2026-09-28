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Политика

Депутатские круги. Разбираемся в профессиональном багаже нового состава Заксобрания Псковской области

Законотворчество является основным полномочием Законодательного Собрания Псковской области. Очевидно, что от того, насколько депутаты погружены в ту или иную проблематику, во многом зависит качество законопроектов и экспертиза нормативно-правовых актов, которые проходят через региональный парламент. И здесь в определённой степени важна «экспертность» депутатов на входе в Заксобрание: какой у каждого из них профессиональный бэкграунд, чем они занимаются на постоянной основе. Попробуем рассмотреть экспертность нового депутатского корпуса по принципу кругов – по схожему профопыту (СКАЧАТЬ ИНФОГРАФИКУ – ЗДЕСЬ).

Инфографика Кирилла Гавриленко / ПАИ

Разные созывы законодательного органа Псковской области были профессионально «окрашены» по-разному. Например, в одно время в глаза бросался предпринимательский состав депутатского корпуса, в другое – явная его социальная детерминанта. Были и «фракции» облпотребкооперации, врачей.

Сформированный после выборов 20 сентября 2026 года состав Законодательного Собрания тоже имеет свою «профессиональную» специфику. В первую очередь виден явный социальный акцент. Заметное число депутатов по основному виду своей деятельности относятся именно к социальной сфере. Одних только педагогов, преподавателей и руководителей образовательных учреждений в Собрании шесть человек: Елена Синёва, Юлия Ярышкина, Дмитрий Белюков, Татьяна Фомченкова, Оксана Лазарева и Олег Савельев. Кроме того, в Собрании сразу три врача: Евгений Васильев, Дмитрий Мельцер и Игорь Дитрих.

Общее же число депутатов, имеющих непосредственное отношение к социальной сфере, достигает тринадцати человек, то есть половины депутатского корпуса.

Ещё один особый и абсолютно понятный, отвечающий требованиям акцент – депутаты – ветераны боевых действий, своего рода «силовой блок» Собрания. Речь, в частности, идёт об Андрее Ключко, Михаиле Каратыше и Павле Гомоне. Вместе с избранными в состав Заксобрания представителями фонда «Защитники Отечества» Надеждой Васильевой и Дарьей Козьяковой они образуют депутатский костяк, который будет держать в фокусе внимания работу с ветеранами СВО и членами их семей. Безусловно, этот фокус будет находить поддержку у подавляющего большинства депутатов.

Особая категория избранных в новый состав – это те, кого с полным правом можно отнести к депутатам-профессионалам. В предыдущем составе они работали на постоянной основе, за плечами каждого из них – законодательная работа не в одном созыве Собрания. К таковым, например, можно отнести Андрея Козлова и Алексея Севастьянова, которые возглавляли в предыдущем составе Собрания два ключевых комитета – по экономике и по законодательству, а также Игоря Дитриха, возглавлявшего социальный комитет.

Пожалуй, особое место в новом созыве Заксобрания занимает «муниципальная» группа: депутатами стали экс-глава Пскова Борис Елкин и экс-глава Островского округа Дмитрий Быстров, досрочно сложившие полномочия муниципальных руководителей. За плечами обоих – богатейший опыт работы «на земле», знание жилищно-коммунальной проблематики, что, конечно, найдёт своё отражение в законотворчестве. К этой условной группе можно отнести и Евгения Шумайлова, руководителя горводоканала Великих Лук.

«Предпринимательская» составляющая в новом составе Собрания представлена довольно слабо. Бизнес региона представлен всего двумя действующими бизнесменами – Юрием Сорокиным и Игорем Романовым. С известной натяжкой к предпринимательскому кругу можно отнести и Андрея Козлова с Алексеем Севастьяновым, которые когда-то занимались бизнесом.

Партийная номенклатура, то есть депутаты, штатно руководящие отделениями партий, представлена Дмитрием Михайловым, Антоном Минаковым и Петром Алексеенко. При этом последних двух можно отнести и к профессиональным депутатам: оба работали в предыдущем созыве на штатной основе.

В целом профессиональный профиль нового состава Законодательного Собрания Псковской области выглядит весьма широким. У заметной части депутатского корпуса багаж опыта находится сразу в нескольких отраслях, что, несомненно, обогатит работу регионального парламента и сделает её такой же эффективной, как и ранее.

Александр Машкарин
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