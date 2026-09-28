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Общество

Псковичка предстанет перед судом за покупки по найденной банковской карте

Прокуратура Пскова направила в суд уголовное дело в отношении 78-летней местной жительницы. Её обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ: в краже, то есть тайном хищении чужого имущества, с банковского счёта (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьёй 159.3 УК РФ). Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.

По версии следствия, женщина, прогуливаясь по Пскову, увидела на асфальте банковскую карту, которую ранее потеряла уроженка Санкт-Петербурга, приезжавшая в гости к знакомым. Пенсионерка подняла карту и направилась в разные городские торговые точки, где стала оплачивать товары бесконтактным способом, прикладывая чужую карту к терминалам оплаты. Так она совершила хищение денежных средств на общую сумму более 1 500 рублей.

В настоящий момент уголовное дело находится на стадии судебного следствия.

В прокуратуре предупреждают, что данное преступление относится к категории тяжких, санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы, и напоминают: при обнаружении чужой банковской карты её следует отнести в ближайшее отделение полиции или банка.

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