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Общество

Похожий на трюфель гриб нашла жительница Себежского района

Необычный гриб с редким названием – ризопогон нашла жительница Себежского района, пишет газета «Призыв».

Редкие грибы нашла жительница Себежского района. Фото здесь и далее: Себежское лесничество

Ризопогон обыкновенный растёт в песке под соснами. Он похож на белый трюфель и встречается нечасто. Однако, если вы его заметили, то рядом обязательно будут расти и другие, пояснили в Себежском лесничестве.

Ранее в лесу Псковской области нашли «инопланетные» грибы – строфарию сине-зелёную.

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