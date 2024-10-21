Похожий на трюфель гриб нашла жительница Себежского района
Необычный гриб с редким названием – ризопогон нашла жительница Себежского района, пишет газета «Призыв».
Ризопогон обыкновенный растёт в песке под соснами. Он похож на белый трюфель и встречается нечасто. Однако, если вы его заметили, то рядом обязательно будут расти и другие, пояснили в Себежском лесничестве.
Ранее в лесу Псковской области нашли «инопланетные» грибы – строфарию сине-зелёную.
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