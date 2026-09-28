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Общество

«Мы должны жить до 130 лет»: псковский кардиолог рассказала, как сохранить здоровое сердце

О профилактике сердечных заболеваний, «жировом сердце» и о том, почему мы должны жить до 130 лет, рассказала заместитель главного врача по региональному сосудистому центру Псковской областной клинической больницы, кардиолог Алина Кузуб в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Алина Кузуб. Фото: ПАИ

Позаботьтесь о себе

– Алина Александровна, болезни сердца помолодели?

– Не совсем так. Просто в последнее время акцент смещён с лечения заболевания в момент катастрофы на раннюю выявляемость проблемы. Раньше стали обследовать пациентов, говорить о предвестниках факторов риска. Это позволяет предотвратить беду буквально в её начале. Чем лучше обследуем, тем быстрее выявляем заболевания – ту же артериальную гипертензию, к которой далеко не все относятся серьёзно. А это тихий враг, от которого страдают глаза, почки, сердце.

– На какие цифры давления нужно ориентироваться?

– Есть закреплённая цифра: 140 на 90 – это официально высокое давление, низшая планка – 90 на 60. В рамках этого есть градация – нормально низкое, нормальное, нормально высокое.

– Сейчас очень активно обсуждается концепция кардиоваскулярного здоровья, где сердце рассматривается в комплексе сосудистой системы. Что нужно делать человеку, чтобы оставаться здоровым, бодрым, энергичным?

– Позаботиться о себе. Не когда заболел, а когда подходишь к какому-то возрастному рубежу. В 18 лет нужно понять, есть ли риски для репродуктивного здоровья. В 30–35 лет оценить кардиологический риск, следить за артериальным давлением. Ежегодный чекап помогает понять, есть ли факторы риска. Раз в год одним днём человек пройдёт диспансеризацию, заполнит анкету, с ним поговорит доктор и даст рекомендации. К примеру, бич нашего времени – гиперхолестеринемия: это когда в крови стойко повышается уровень холестерина. Сейчас мы выявляем проблему на всех этапах, анализ на холестерин сдают и в 18, и в 80 лет. Активно лечим, есть новые методики и новые препараты. Обследуем сосуды на предмет атеросклероза, чтобы назначить действенную терапию и вылечить человека, не допустив инфаркта миокарда или инсульта.

Псковичей призвали проходить чекапы для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Фото: ПАИ

Симптомы и группы риска

– Какие ещё симптомы, помимо артериальной гипертензии, говорят о проблемах с сердцем?

– Стенокардия – когда болит в груди из-за того, что атеросклеротическая бляшка мешает току крови проходить и какой-то участок сердца недополучает необходимое питание. Это проявляется клинически. Человек, например, жил обычной жизнью, был активным, ходил на работу, мог пробежать за автобусом. И вдруг он не может это сделать. Поднимается по лестнице, а в груди начинается сдавливающая боль. Одышка тоже возможный признак, когда у человека развивается сердечная недостаточность со снижением насосной функции сердца. Кровь нормально не выбрасывается, происходит её застой и в лёгких, и в нижних конечностях, отсюда и отёки. Ещё один признак – аритмия.

Вообще проблемы с сердцем имеют прямую связь с физической нагрузкой, потому что при нагрузке увеличивается частота сердечных сокращений, кровь прокачивается сильнее. Если есть бляшка, то в поражённом участке мы чувствуем боль, которая проходит в состоянии покоя. А вот если боль в груди связана с изменением положения тела (повернулся человек – и вдруг даже вздохнуть не может), скорее всего, проблема в грудном отделе позвоночника, чаще всего из-за невралгии.

– В чём опасность «жирового сердца»?

– К сожалению, у пациентов с избыточной массой тела не только «жировое сердце». Прежде всего, у них развивается висцеральный жир: это отложения не только на передней брюшной стенке, но и на других органах. Сердце обтягивается жировой оболочкой, становится большим и дряблым. Это часто приводит к кардиомиопатиям, в том числе к сердечной недостаточности. Так что избыточная масса тела – фактор риска.

– Какие люди находятся в группе риска?

– Все пациенты с повышенным уровнем липидного профиля, с повышенным артериальным давлением, с бронхолёгочными заболеваниями, с избыточной массой тела, ведущие сидячий образ жизни с нездоровым питанием, испытывающие хронический стресс. Для сердца кардионагрузка – это лучшее, что есть. Не надо бегать по 100 километров – достаточно адекватной регулярной физической нагрузки. После 50 лет, например, очень хорошо заняться скандинавской ходьбой.

Вообще начинаем лечение любого кардиологического заболевания с изменения образа жизни пациента, в который входят физическая активность, сон, питание и исключение стресса. В итоге ему нужно перейти к здоровому образу жизни.

Ешь, пей, не стрессуй

Фото: ПАИ

– Можно ли при проблемах с сердцем пить много жидкости?

– Чем больше пьём жидкости, тем больше ускоряется метаболизм, но при некоторых сердечных заболеваниях пациентов серьёзно ограничивают, особенно при тяжёлой сердечной недостаточности, плохо корректируемой лечением препаратами. Считается не только вода, но также суп, чай, кофе, сок.

– Какие продукты полезны для сердца?

– Как и всему организму, сердцу полезно, когда 2/3 тарелки занимают овощи и зелень, в которых очень много микроэлементов. Лучше свежие, но годятся также приготовленные. Можно варить, запекать, готовить на пару или на гриле, а жарить весьма ограниченно. Я пациентам всегда говорю: категорический отказ от всего не выход. Просто нужно рационально подходить и понимать, что каждый день есть вкусненькое-вредненькое не стоит, но изредка можно. Вообще баланс нужен во всём: в еде, в сне, в стрессах. Необходимо научиться регулировать свои эмоции, реагировать спокойно. Постоянный выброс адреналина рано или поздно приведёт к катастрофе.

– Как вы относитесь к активному применению разных витаминов и БАДов?

– Скорее категорично, чем позитивно, потому что считаю: препарат должен выполнять свою функцию. Если нужно лечить, применяем препараты, которые лечат. Когда принимаем для профилактики, задумываемся ли, насколько это нужно? Это не вылечит и не ухудшит, то есть ничего не сделает. Я за максимально доказательную медицину, когда мы знаем конкретно, как действует препарат и каков эффект. Что бы я действительно всем рекомендовала, так это витамин С, витамин D при проверенном уровне и омегу.

– Каковы современные тенденции в борьбе с кардиологическими заболеваниями?

– Думаю, что в лечении таких серьёзных заболеваний, как инфаркт миокарда, инсульт, атеросклероз, мы уже достигли максимума в фармакологии и в оперативном лечении. Именно поэтому делается упор на профилактику, когда лечат не после, а до, не допуская хронического заболевания. Это национальная тенденция в здравоохранении, ведь мы должны жить до 130 лет.

С гостьей беседовали Лариса Малкова и Мария Отраднова.

Текст подготовила Елена Богуславская

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