Политик длинной дистанции. Как Александр Котов повлиял на региональную политику

09:16, 29 сентября 2026, ПАИ

После выборов 18–20 сентября Александр Котов отказался от мандата депутата Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва. Так закончилась одна из самых продолжительных спикерских эпох в современной истории региона, но едва ли завершилась политическая биография человека, который более трёх десятилетий работал внутри региональной системы управления и принятия решений и накопил уникальный опыт.

Александр Котов прошёл практически все этажи региональной власти: от сельского хозяйства и руководства районом до должности вице-губернатора и кресла председателя областного парламента. За этой карьерой стоит редкое для регионального политика сочетание муниципального опыта, понимания исполнительной власти и знания законодательного процесса. Именно оно превратило Котова в одну из главных фигур псковской политики.



Фото: Андрей Степанов / ПАИ и пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



Фото: Андрей Степанов / ПАИ и пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



Фото: Андрей Степанов / ПАИ и пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



Фото: Андрей Степанов / ПАИ и пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



Фото: Андрей Степанов / ПАИ и пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



Фото: Андрей Степанов / ПАИ и пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



Фото: Андрей Степанов / ПАИ и пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



Фото: Андрей Степанов / ПАИ и пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



Фото: Андрей Степанов / ПАИ и пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



Фото: Андрей Степанов / ПАИ и пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



Фото: Андрей Степанов / ПАИ и пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



Фото: Андрей Степанов / ПАИ и пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



Фото: Андрей Степанов / ПАИ и пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



Фото: Андрей Степанов / ПАИ и пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области



























На выборы 2026 года Котов шёл вторым номером в общеобластной части списка «Единой России». Партия получила 53,69% голосов. После оглашения итогов кампании спикер подал заявление об отказе от мандата. Формально это обычная избирательная процедура. Политически – смена эпохи: Котов руководил региональным парламентом с декабря 2011 года, три созыва подряд и в общей сложности почти 15 лет.

В истории псковского парламентаризма это не просто продолжительный срок. Это период, за который сменились губернаторы, партийные конфигурации, бюджетные приоритеты и сама архитектура местного самоуправления, а само областное Собрание депутатов получило новое название – Законодательное Собрание Псковской области. Котов при всех этих изменениях оставался одной из немногих постоянных фигур региональной политики.

Человек с земли

Биография Котова объясняет многое в его политическом стиле. Он родился 10 апреля 1961 года в посёлке Струги Красные, в 1983 году окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт по специальности «механизация земледелия», а спустя 20 лет получил юридическое образование в Северо-Западной академии государственной службы.

Его первой школой управления был реальный сектор советской районной экономики. В 1983–1987 годах Котов работал главным инженером колхоза «Революция», затем – заместителем председателя и директором ремонтно-технического предприятия районного агропромышленного объединения, руководил «Агропромсервисом».

В начале 1990-х он перешёл в районную администрацию: был заместителем главы и начальником управления сельского хозяйства. В 1995 году возглавил Стругокрасненский район и оставался его руководителем до 2003 года. Это были годы, когда муниципальная власть отвечала за отопительный сезон, дороги, работу хозяйств, школы и садики, выплату зарплат в условиях хронической нехватки ресурсов.

Отсюда одна из главных особенностей Котова – привычка смотреть на региональные решения «с земли». Позднее один из коллег Александра Котова по работе в Собрании так его и охарактеризовал: «человек с земли», который понимает тонкости обсуждаемых вопросов и способен вести разговор предметно.

Этот опыт отличает Котова от политиков, чья карьера формировалась в более поздний период. Он знает муниципалитеты не как нижнее звено вертикали, а как самостоятельную управленческую среду – с ограниченным бюджетом, кадровым дефицитом и необходимостью ежедневно объяснять жителям, почему быстро решить проблему не получается.

Фундамент поддержки

В 2003 году Котов перешёл на областной уровень и стал заместителем губернатора Псковской области. В исполнительной власти он работал до 2009 года, затем был первым заместителем руководителя аппарата администрации, а в 2010–2011 годах вновь занимал пост вице-губернатора. Отметим, что на старте своей работы в администрации региона именно он курировал муниципальную реформу.

В числе его направлений были жилищно-коммунальное хозяйство, строительство и дорожное хозяйство – сферы, в которых политические декларации быстро проверяются авариями, сроками ввода объектов и состоянием инфраструктуры. Для будущего спикера это оказалось важнейшей частью профессионального капитала: он пришёл в парламент, понимая, как инициатива, закон, бюджетная строка превращаются – или не превращаются – в практическое решение.

В декабре 2011 года Котов впервые избрался депутатом по одномандатному округу № 19, включавшему Стругокрасненский, Плюсский районы, а также часть Порховского, и на первой сессии стал председателем областного Собрания. За него тогда проголосовали 39 из 42 присутствовавших депутатов. Такой результат трудно объяснить одной партийной дисциплиной: уже на старте спикерской карьеры Котов получил поддержку, выходившую за границы собственной фракции.

В 2016 и 2021 годах его вновь избирали председателем. На первой сессии седьмого созыва кандидатуру Котова поддержали 20 из 24 участвовавших в голосовании депутатов. Устойчивость его позиции была следствием не только большинства «Единой России», но и способности обеспечивать предсказуемость парламентского процесса.

Самое убедительное свидетельство межпартийного авторитета Котова появилось весной 2025 года, когда решался вопрос о присвоении ему звания «Почётный гражданин Псковской области». Представление внёс губернатор Михаил Ведерников, а Общественная палата поддержала кандидатуру. Депутаты большинством голосов присвоили ему высшую региональную награду.

Важно не только само решение, но и круг публичной поддержки. Руководитель фракции ЛДПР Антон Минаков заявил, что на 100% уверен в заслуженности награды и голосует за неё «абсолютно искренне». Решение поддержали лидеры и других оппозиционных фракций.

Таким образом, уважение к Котову оказалось шире партийной идентичности «Единой России». Оно опиралось не на отсутствие разногласий, а на признание профессиональной компетентности. В региональной политике уважение часто измеряется не мягкостью формулировок, а готовностью противников признавать компетентность друг друга. По этому критерию Котов оставался одной из наиболее устойчивых фигур Псковской области.

Архитектор договоренностей

Работа спикера редко даёт эффектный персональный результат. Его продукт – не отдельный мост, больница или принятый закон, а функционирующий механизм согласования: комитеты должны разобрать законопроект, фракции – высказать замечания и предложения, правительство – ответить на вопросы, а итоговое решение – получить достаточную поддержку.

При Котове ключевые споры перенеслись с пленарного заседания в комитеты, где документы предварительно «отшлифовывались». А сами сессии из порой ярких политических шоу на радость журналистам превратились в рабочий, порой рутинный, процесс. Александр Котов сам описывал, например, бюджетный процесс, как последовательность консультаций между финансовыми органами, губернатором, исполнительной властью и депутатами, в ходе которых определялись приоритеты и снимались критические разногласия. Это управленческое правило – отшлифовывать решения заранее – Александр Котов перенёс на всю законодательную работу.

Показательным стал бюджет на 2025 год. Впервые за продолжительное время против него не проголосовал ни один депутат: оппозиционные коммунисты воздержались, а ЛДПР была готова поддержать документ. Котов связывал это с серьёзной предварительной работой и с тем, что предложения депутатов рассматривались независимо от их партийной принадлежности.

Такой подход можно назвать управлением через процедуру. Котов не пытался стереть различия между партиями: он публично спорил с оппозицией и требовал от неё аргументов, а не лозунгов. Но он последовательно проводил границу между политической конкуренцией на выборах и совместной работой над бюджетом, социальной политикой или инфраструктурой.

«Всегда с уважением отношусь к голосованию против, когда оно аргументировано», – говорил Котов, отдельно отмечая конструктивную позицию депутатов ЛДПР или «Справедливой России». Эта формула хорошо описывает его модель парламентаризма: не консенсус любой ценой, а право на несогласие при условии профессионального разговора.

За почти 15 лет председательства через областное Собрание прошли сотни документов, но роль Котова точнее раскрывают конкретные решения, связанные с повседневной жизнью региона.

В бюджетной политике его постоянным приоритетом было исполнение социальных обязательств: зарплаты бюджетников, лекарственное обеспечение льготников, жильё для детей-сирот, завершение объектов образования и здравоохранения. Ещё одна отличительная черта его работы – отстаивание интересов предприятий коммунального хозяйства в муниципалитетах. Всё это не громкая политическая повестка, но именно она определяет устойчивость региона.

Голос региона

Ещё одна составляющая политического капитала Котова – умение выводить местные проблемы на межрегиональный и федеральный уровень. Его председательство в Парламентской ассоциации Северо-Запада России было не представительской должностью, а возможностью придавать региональным проблемам федеральный масштаб. Его подход можно сформулировать так: вопрос, с которым один субъект Федерации рискует остаться один на один, получает иной политический вес, когда его поддерживают парламенты всего Северо-Запада.

В 2019 году, когда Котов возглавлял ПАСЗР, ассоциация вынесла на федеральный уровень более 30 вопросов. Они касались реновации жилья, дополнительных гарантий детям-сиротам, инфраструктуры участков для многодетных семей, туристических виз, работы экскурсоводов, распределения средств обязательного медицинского страхования, госзакупок и природопользования. Для Котова принципиальным было не ограничиваться обменом мнениями: обращения должны были направляться в правительство и профильные ведомства, а предложения – превращаться в проекты поправок к федеральным законам.

Один из ключевых вопросов, который благодаря Александру Котову получил поддержку парламентской Ассоциации, а затем вышел на федеральный уровень, – вопрос о финансировании лекарственного обеспечения орфанных заболеваний. Финансовое бремя по приобретению дорогостоящих (порой баснословоно дорогостоящих) препаратов лежало на региональных бюджетах. Благодаря объединённой позиции парламентериев из регионов были внесены поправки в федеральное законодательство, которые позволили финансировать приобретение лекарств за счёт вышестоящего бюджета.

С ПАСЗР связана и работа над регулированием деятельности экскурсоводов и гидов-переводчиков. Ассоциация выступала за создание прозрачного рынка экскурсионных услуг, обязательную аттестацию специалистов и закрепление требований на федеральном уровне. Для Псковской области с её историко-культурным наследием это был не отвлечённый отраслевой вопрос, а попытка одновременно защитить качество туристического продукта, репутацию региона и интересы легально работающих экскурсоводов.

Этот механизм продолжал работать и позднее. В 2025 году Псковская область предложила через ПАСЗР изменить условия программ поддержки работников культуры и образования: дать им возможность при переезде внутри региона сохранять компенсационную выплату по аналогии с медицинскими работниками. Второе предложение касалось включения модернизации учреждений среднего профессионального образования в сфере культуры в федеральный проект нацпроекта «Семья». Обе инициативы получили поддержку законодателей Северо-Запада.

В июне 2026 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила Александру Котову благодарность за вклад в развитие парламентаризма и совершенствование законодательства. Губернатор Михаил Ведерников, вручая её, отдельно отметил способность спикера находить точки соприкосновения между партиями и принимать решения, основанные на большом профессиональном опыте.

Политический капитал

Отказ от депутатского мандата закрывает парламентский этап, но не обнуляет накопленный Котовым ресурс. Его политический капитал состоит из трёх элементов, которые особенно дефицитны в региональном управлении.

Первый – институциональная память. Котов знает, как менялись межбюджетные отношения, муниципальная система и областное законодательство на протяжении десятилетий. Второй – сеть рабочих контактов: главы муниципалитетов, областное правительство, депутаты разных созывов, сенаторы, федеральные структуры и парламенты Северо-Запада. Третий – способность переводить политический конфликт в предметное обсуждение закона, бюджета или управленческой процедуры.

Но, пожалуй, самое главное, что всегда отличало Александра Котова, – это его авторитет и справедливость. К нему приходили за советом и поддержкой люди вне зависимости от принадлежности к той или иной политической группе, его авторитет был (и остаётся) непререкаемым для значительной части руководителей муниципалитетов.

Для Псковской области это особенно важно. Региону приходится одновременно решать задачи приграничной безопасности, удерживать социальные обязательства, модернизировать коммунальную и дорожную инфраструктуру, поддерживать сельские территории и конкурировать за федеральное финансирование.

В подобных процессах опыт Котова остаётся практически применимым. Он может быть востребован как эксперт по местному самоуправлению и региональному законодательству, консультант при подготовке крупных преобразований, посредник во взаимодействии с муниципалитетами и федеральными институтами. Его знания ценны именно потому, что получены не в одной должности, а на всем маршруте – от главного инженера колхоза и главы района до вице-губернатора и председателя парламента.

Именно поэтому отказ Александра Котова от мандата выглядит не как исчезновение из общественно-политической жизни, а как переход в качественно другой статус. С высокой вероятностью он будет привлекаться как эксперт и консультант при подготовке важных решений, особенно там, где требуется не только политическая воля, но и знание того, как это решение пройдёт путь от идеи до работающего закона, бюджетного обязательства и конкретного результата.