Три человека пострадали в массовом ДТП в Псковском районе

09:37, 29 сентября 2026, ПАИ

Столкновение автомобилей «Газель», Renault и Volkswagen Golf произошло у деревни Логозовичи Псковского района. После столкновения автомобили «Газель» и Renault вылетели в кювет, пишет канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.



Фото: канал «Псковская сводка» в MAX



Фото: канал «Псковская сводка» в MAX



Фото: канал «Псковская сводка» в MAX



Фото: канал «Псковская сводка» в MAX



Фото: канал «Псковская сводка» в MAX



Фото: канал «Псковская сводка» в MAX



Фото: канал «Псковская сводка» в MAX



Фото: канал «Псковская сводка» в MAX



Фото: канал «Псковская сводка» в MAX

















В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали две женщины из автомобиля Volkswagen Golf и водитель автомобиля «Газель». Бригада медицины катастроф госпитализировала пострадавших в медицинское учреждение.

На месте работают пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.