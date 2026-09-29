Три человека пострадали в массовом ДТП в Псковском районе
Столкновение автомобилей «Газель», Renault и Volkswagen Golf произошло у деревни Логозовичи Псковского района. После столкновения автомобили «Газель» и Renault вылетели в кювет, пишет канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ.
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Фото: канал «Псковская сводка» в MAX
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Фото: канал «Псковская сводка» в MAX
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Фото: канал «Псковская сводка» в MAX
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Фото: канал «Псковская сводка» в MAX
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Фото: канал «Псковская сводка» в MAX
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Фото: канал «Псковская сводка» в MAX
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Фото: канал «Псковская сводка» в MAX
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Фото: канал «Псковская сводка» в MAX
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Фото: канал «Псковская сводка» в MAX
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали две женщины из автомобиля Volkswagen Golf и водитель автомобиля «Газель». Бригада медицины катастроф госпитализировала пострадавших в медицинское учреждение.
На месте работают пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.
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