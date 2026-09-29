Более 20 килограммов гашиша пытался ввезти иностранец в Псковскую область

10:29, 29 сентября 2026, ПАИ

Сотрудники Псковской таможни во взаимодействии с УФСБ России по региону предотвратили ввоз в страну более 23 килограммов гашиша. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ФТС России.

48-летний иностранец ехал из Латвии на грузовом автомобиле. В пункте пропуска «Бурачки» его остановили для проверки. При сканировании транспортного средства таможенники обнаружили посторонние вложения в технологических полостях тягача.

Во время досмотра в ящиках для инструментов в кабине автомобиля сотрудники ведомства нашли 250 прямоугольных брикетов зелёно-коричневого цвета с характерным запахом. Экспертиза установила, что это гашиш, общая масса составила почти 23,5 килограмма.

По словам водителя, свертки он получил в лесу на территории Латвии по заказу сообщников, чтобы заработать денег. Наркотики должны были сбыть в Северо-Западном федеральном округе.

Стоимость изъятой партии на чёрном рынке превышает 40 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере, совершённая организованной группой). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Сейчас иностранец заключён под стражу. Расследование продолжается.