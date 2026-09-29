Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Блокираторы, ручки-замки и присмотр: что советуют в полиции для безопасности детей

Как уберечь ребёнка от игр у открытых окон и трагических последствий, порекомендовали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ведомстве напомнили, что в регионе зарегистрированы случаи выпадения детей из окон. При этом подавляющее большинство несчастных случаев происходило из-за недостатка контроля со стороны взрослых за поведением детей, рассеянности родных и близких, забывающих закрывать окна. Также свою негативную роль играли отсутствие на окнах блокираторов или оконных ручек-замков, непродуманная расстановка мебели, дающая возможность детям самостоятельно забираться на подоконники, а также наличие москитных сеток, создающих иллюзию закрытого окна.

В полиции напомнили родителям, что нельзя оставлять окна открытыми, если дома находится маленький ребёнок, использовать москитные сетки без соответствующей защиты, оставлять детей без присмотра, особенно если они играют возле окон или стеклянных дверей.

Кроме того, не следует размещать мебель вблизи окон, чтобы ребёнок не смог взобраться на подоконник, а также необходимо установить на окна блокираторы или оконные ручки-замки с ключом.

«Соблюдение требований безопасности – важное условие в нашей жизни! Если строго следовать правилам техники безопасности, надлежащим образом обезопасить жильё и следить за своим ребёнком, то можно избежать многих серьёзных проблем. Всё это прямая задача родителей. Помните, что, отвлёкшись буквально на секунду, вы будете жалеть потом о случившемся всю оставшуюся жизнь!» – подчеркнули в ведомстве.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



29 сентября 2026

В Заксобрании Псковской области определили кандидатов в руководство
29 сентября 2026

Стартовала первая сессия Заксобрания Псковской области нового созыва
29 сентября 2026

Два микрорайона останутся сегодня без воды в Пскове
29 сентября 2026

Пскович запечатлел луну над Высокой башней
29 сентября 2026

В Себежском районе продолжают собирать рыжики вёдрами
29 сентября 2026

Псков присоединился к акции «На работу на велосипеде»
29 сентября 2026

Выезд с Алмазной на Шоссейную перекроют сегодня в Пскове
29 сентября 2026

До +19 градусов ожидается сегодня в Псковской области

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...