Избраны заместители председателей комитетов Заксобрания Псковской области

13:23, 29 сентября 2026, ПАИ

Депутаты Законодательного Собрания Псковской области на первой организационной сессии нового созыва приняли решения о кадровых назначениях на все штатные должности. Голосование по персоналиям было тайным, передаёт корреспондент ПАИ.

Согласно федеральному законодательству, всем политическим партиям, имеющим представительство в региональном парламенте, должны быть предоставлены штатные должности.

Заместителями председателя комитета по социальной политике Игоря Дитриха избраны Наталья Тудакова («Справедливая Россия») на штатной основе и Дмитрий Мельцер («Единая Россия»), который будет совмещать работу в комитете с профессиональной деятельностью.

В комитете по региональной политике и местному самоуправлению, который возглавляет Алексей Севастьянов, также два заместителя: Дмитрий Михайлов (КПРФ) на штатной должности и Олег Савельев («Единая Россия») на внештатной основе.

Штатную должность заместителя председателя комитета по строительству, ЖКХ, энергетике и транспорту получил представитель партии «Новые люди» Игорь Романов. Вторым заместителем председателя комитета Дмитрия Быстрова на нештатной основе стал Михаил Каратыш («Единая Россия»).

Заместителями Андрея Козлова, возглавляющего комитет по агропромышленному комплексу, природным ресурсам и землепользованию, стали Антон Минаков (ЛДПР), который будет работать на постоянной основе, и Оксана Лазарева («Единая Россия»), которая будет работать без отрыва от основной деятельности.

В комитете по бюджету, финансам, налогам и экономической политике, который возглавляет Павел Гомон, пока один заместитель без штатной должности в Собрании – Елена Синёва («Единая Россия»).

С составом Заксобрания Псковской области можно ознакомиться в инфографике здесь. О профессиональном багаже нового состава Заксобрания смотрите в инфографике здесь.