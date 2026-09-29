Законодательные мосты. Что означает избрание Бориса Елкина на пост председателя Заксобрания Псковской области

14:45, 29 сентября 2026, ПАИ

Борис Елкин за несколько лет стал одним из ключевых управленцев команды губернатора Михаила Ведерникова, проделав путь от руководителя регионального дорожного комитета до главы Пскова. Переход из мэрии в региональный парламент открывает для него новый политический цикл с вызовами принципиально иного характера.

Еще недавно Борис Елкин отвечал за вполне осязаемые вещи – асфальт, мосты, автобусы, городские сети и благоустроенные дворы. Теперь его рабочим пространством должен стать региональный парламент. После выборов теперь уже бывший глава Пскова получил мандат депутата Законодательного Собрания. На первой сессии нового созыва Борис Елкин тайным голосованием был избран председателем ЗакСа. За него проголосовали все 24 присутствовавших депутата, вне зависимости от партийной принадлежности.



Фото: Екатерина Иванова, Андрей Степанов, Сергей Герасимов



Фото: Екатерина Иванова, Андрей Степанов, Сергей Герасимов



Фото: Екатерина Иванова, Андрей Степанов, Сергей Герасимов



Фото: Екатерина Иванова, Андрей Степанов, Сергей Герасимов



Фото: Екатерина Иванова, Андрей Степанов, Сергей Герасимов



Фото: Екатерина Иванова, Андрей Степанов, Сергей Герасимов



Фото: Екатерина Иванова, Андрей Степанов, Сергей Герасимов



Фото: Екатерина Иванова, Андрей Степанов, Сергей Герасимов



Фото: Екатерина Иванова, Андрей Степанов, Сергей Герасимов



Фото: Екатерина Иванова, Андрей Степанов, Сергей Герасимов



















Эта кадровая траектория выглядит стремительной, но не случайной. В 37 лет Елкин подходит к областной трибуне с редким для регионального политика набором компетенций: опытом федерального дорожного управления, руководства профильным комитетом правительства области и почти пятилетней работы во главе столицы региона. Его главное отличие от классического аппаратчика – инженерный способ мыслить: разделять сложную задачу на этапы, находить финансирование, выстраивать исполнение – и только после этого показывать достигнутые результаты.

Профессиональный фундамент

Борис Елкин родился в 1989 году в Ленинграде. В 2011 году он окончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет по специальности, связанной с мостами и транспортными тоннелями, а в 2016-м получил второе образование в РАНХиГС по направлению государственного и муниципального управления. Карьеру начал в федеральных дорожных структурах Северо-Запада, где прошел путь от эксперта дорожного хозяйства до начальника отдела капитального строительства.

Этот профессиональный фундамент важен не только для профессиональной биографии. Любой инфраструктурный проект требует понимания полного цикла – от обследования и проектирования до торгов, стройки и гарантийного контроля. Именно поэтому приход Елкина в феврале 2019 года на пост председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области выглядел не политическим назначением «на вырост», а приглашением профильного специалиста на один из наиболее сложных участков регионального управления.

Сам Елкин позднее рассказывал студентам, что переехал в Псков по приглашению и воспринимал этот шаг как серьезный вызов. Переход в городскую администрацию в 2021 году он также связывал с предложением губернатора Михаила Ведерникова, оговаривая при этом, что окончательное решение оставалось за депутатами городской Думы. Такая формула хорошо описывает его место в региональной системе: член команды губернатора, но с собственной профессиональной специализацией и персональной зоной ответственности.

Транспортный экзамен

Комитет по транспорту стал для Елкина первым крупным управленческим испытанием. В 2019–2021 годах Псковской области нужно было одновременно ремонтировать региональную сеть, выполнять показатели национального проекта и выводить из кризисного состояния пассажирские перевозки. В 2019 году часть автобусного парка эксплуатировалась более 30 лет, а у государственного перевозчика ранее изымали машины из-за проблем с лизинговыми платежами.

Главным результатом того периода стало масштабное обновление общественного транспорта. Псковская область получила 1,25 млрд рублей федеральной поддержки и закупила около 250 автобусов; впоследствии губернатор называл это решение переломным для региональной транспортной системы. Новый парк позволил одномоментно обновить 36,5 % автобусов области. На практике техника пришла не только в областной центр: в 2021 году новые автобусы большого класса вышли, в частности, на маршрут в Великих Луках.

В дорожной сфере работа была построена вокруг планирования, контрактации и контроля исполнения национального проекта. Объем финансирования профильных мероприятий в 2021 году был вдвое выше уровня 2019-го, а ежегодная протяженность дорог, приводимых в нормативное состояние, увеличивалась более чем на 20 км. Елкин регулярно выезжал на объекты вместе с губернатором, участвовал в гарантийных проверках и публично объяснял ход ремонтов – от крупных объектов до замены дорожных знаков и применения новых асфальтобетонных смесей.

Так сформировался узнаваемый управленческий стиль: разговор через объект, срок и источник финансирования. Для команды Михаила Ведерникова Елкин стал одним из экспертов, способным «переводить» федеральные программы в конкретные региональные проекты, а затем объяснять их жителям без сложной бюрократической лексики.

Псков как проект

26 ноября 2021 года Борис Елкин был избран сити-менеджером, победив в открытом конкурсе. После объединения двух руководящих должностей 8 ноября 2022 года он возглавил город уже в новой модели единоначалия.

Такой переход означал для него резкое расширение масштаба ответственности. Теперь рядом с дорогами появились коммунальные сети, школы, детские сады, социальное жилье, инвестиции, городская среда и отношения с активными сообществами. Именно на этом этапе Елкин начал превращаться из отраслевого специалиста в универсального публичного управленца.

Инфраструктурный результат тоже можно измерить. За пять лет в Пскове привели в нормативное состояние около 65 км улично-дорожной сети. За несколько лет были обновлены, кажется, практически все ключевые магистрали города, реновирована площадь Ленина, перестроены несколько круговых перекрестков, капитально отремонтировано дорожное полотно Ольгинского моста, сейчас ремонт идет на мосту Александра Невского.

Городская повестка не ограничивалась стройками. Псков капитально ремонтирует школы и детсады, привлекая средства нацпроектов, резко увеличил число квартир, предоставляемых детям-сиротам. А в центре города на месте бывшего кинотеатра «Октябрь» появился мультимедийный историко-краеведческий центр имени Василёва.

Как публичный политик Елкин формировался не столько в студиях медиа или на трибуне, сколько во дворах. В последние годы регулярным форматом стали объезды округов вместе с депутатами разных уровней, активистами и представителями территориального общественного самоуправления. На таких встречах обсуждались парковки, освещение, подтопления, видеонаблюдение, детские площадки и внутридворовые проезды – то есть вопросы, по которым жители судят о власти быстрее, чем по стратегическим документам.

Показателен рост движения ТОС в городе. За пять лет число территориальных общественных самоуправлений в Пскове увеличилось в десять раз. А по предложению Елкина из муниципального бюджета в 2026 году на конкурс проектов ТОС были выделены рекордные 44 млн рублей – пример для других муниципалитетов.

За эти годы Борис Елкин проявился как вдумчивый политик, способный коммуницировать с очень разными группами населения. С дорожниками он говорит на языке нормативов и конструкций, с федеральными ведомствами – на языке программ и софинансирования, с депутатами – на языке приоритетов и бюджетных решений, с жителями – на языке конкретного двора.

Это не модель политика, который обещает решить за граждан все вопросы. Скорее речь идет о соучастии: администрация дает понятный инструмент, жители выбирают приоритет, депутаты принимают бюджет. Такая технология коммуникации медленнее яркого разового решения, зато создает сеть локальных партнеров и привычку к совместной ответственности.

Человек команды

Карьеру Елкина невозможно отделить от политической архитектуры Михаила Ведерникова. Губернатор пригласил его в региональную систему, затем предложил перейти на городской уровень. Они вместе контролировали дороги, коммунальную инфраструктуру, ремонт школ и детских садов. Аналитики региональной политики прямо относили главу Пскова к губернаторской команде. Важный момент: команда Михаила Ведерникова – это в первую очередь соучастие и общие цели в развитии региона, вне зависимости от должностей и регалий тех, кто в нее входит. Именно так стоит рассматривать возможности нового статуса Бориса Елкина.

Елкин накопил собственный политический капитал – прежде всего как руководитель, отвечавший за наиболее видимые изменения в областном центре. Его выдвижение на пост спикера Заксобрания можно рассматривать одновременно как повышение, расширение зоны ответственности и подтверждение доверия со стороны региональных элит.

Переход в Заксобрание логичен еще и институционально. До сих пор Елкин работал преимущественно на стороне исполнительной власти: строил, ремонтировал, заключал контракты, контролировал сроки. Парламент потребует иного набора навыков – согласования интересов территорий, работы с фракциями, настройки комитетов, ведения дискуссии и законодательного оформления решений.

У «Единой России» в новом Собрании 21 место из 26, то есть квалифицированное большинство. Это обеспечивает Борису Елкину устойчивость, но не упрощает задачу: при таком раскладе ответственность за содержательность парламентской работы почти полностью ложится на большинство.

Новый путь, новые мосты

За семь с небольшим лет в Псковской области Борис Елкин прошел три управленческих уровня. Региональный комитет научил его работать с федеральными программами и отраслью в масштабе всей области. Муниципалитет – управлять сложным городским организмом, где результат ежедневно проверяют жители. Теперь Законодательное Собрание должно трансформировать его управленческую практику в правила, коалиции и долгосрочные решения.

Главным вызовом для Бориса Елкина станет переход от прямого управления к публичной институциональной политике: спикер не может единолично построить мост или отремонтировать улицу, зато способен выстроить парламент как мост между муниципалитетами, правительством области и жителями. В этом смысле новая должность точно не награда за предыдущие заслуги, а очередной экзамен, пожалуй, самый сложный в биографии. Борис Елкин выходит на него с репутацией результативного управленца новой генерации – профессионального, технологичного и открытого к предметному разговору с разными группами населения. Но именно областной парламент покажет, способен ли он дополнить инженерную точность политическим масштабом – и превратить накопленный опыт в новую систему региональных решений.

«Опыт, полученный на посту главы Пскова, научил меня главному. Любое решение должно давать конкретные и ощутимые для людей результаты. Из этого и буду исходить на новом посту. Для меня важно сохранить накопленный опыт и преемственность», – это первые слова, которые сегодня Борис Елкин произнес в качестве председателя Законодательного Собрания Псковской области.