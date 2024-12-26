Михаил Ведерников подвёл основные итоги Года семьи в Псковской области

18:15, 26 декабря 2024, ПАИ

Более 210 тысяч жителей Псковской области получили социальные выплаты и пособия в этом году, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём видеообращении на торжественном мероприятии в Пскове. Основные результаты Года семьи он озвучил в четверг, 26 декабря, перед началом первой губернаторской ёлки в Ледовом дворце. В зале собрались около 1,5 тысячи человек, включая делегации из всех муниципальных образований региона. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Это был яркий и насыщенный год. Мы старались сделать всё, чтобы каждая семья, все вы почувствовали внимание и заботу, чтобы вы увидели возможности, напитались яркими впечатлениями, вдохновились сами и вдохновили других на новые свершения. Нам многое удалось», – сказал Михаил Ведерников.

В тематических мероприятиях для семей региона участвовало почти 50 тысяч человек. В этом году был впервые организован грантовый конкурс семейных проектов и инициатив, который открыл новые возможности для тех, кто стремится развиваться вместе с близкими в единой творческой команде.

Губернатор сообщил, что был открыт центр дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья, отметив, что это очень востребованная площадка, которая позволяет наиболее уязвимым семьям отдохнуть и набраться сил. Он также подчеркнул, что вся необходимая помощь оказывается и семьям участников специальной военной операции.

Глава региона обратился к многодетным и молодым семьям, представителям пожилого поколения и родственникам защитников Отечества: «Все вы уникальны, и все вы вместе формируете будущее нашей страны и нашей любимой Псковской области. Ещё многое предстоит сделать. Как сказал наш президент, демографическая политика остаётся приоритетным направлением нашей большой работы. Уверен, что со всеми задачами мы обязательно справимся».

Официальная церемония продолжилась ледовым шоу «По щучьему велению», которое сочетает в себе цирковые трюки и театральное искусство с яркими декорациями – огромным волшебным ведром, самоходной печкой с паровозным гудком, сказочным теремом. На ледовой арене артисты представили захватывающие номера, акробатические трюки на рейнском колесе и жонглирование.

Напомним, что в целях продвижения государственной политики защиты семьи и сохранения традиционных семейных ценностей 2024 год был объявлен Годом семьи указом президента.

В Псковской области реализуется широкий спектр мер поддержки семей, материнства и детства, который постоянно обновляется и адаптируется к актуальным нуждам семей региона. Для создания благоприятных условий для появления первых детей в молодых семьях в области действует региональная программа повышения рождаемости на 2023–2025 годы, а также введены новые меры поддержки молодых родителей. В июне этого года была утверждена региональная программа «Мама, я жду тебя», направленная на профилактику искусственного прерывания беременности, увеличение рождаемости и сохранение репродуктивного здоровья женщин. С наступлением следующего года благодаря новому нацпроекту комплекс мер поддержки семей будет дополнительно расширен. В Псковской области проживает более 73 тысяч семей с детьми, среди которых свыше семи тысяч многодетных.

Отметим, что накануне в большом интервью телеканалу «Первый Псковский» глава региона отметил, что «самое главное, что нам удалось сделать в этом году всем вместе при поддержке федерального центра с нашими замечательными многодетными семьями, – показать, что многодетная семья – это круто, здорово, модно и всем к этому нужно стремиться».