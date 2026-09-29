Псковский суд арестовал мужчину, обвиняемого в нападении на участника СВО ради автомобиля

23:36, 29 сентября 2026, ПАИ

Псковский городской суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Пскова, обвиняемого в совершении преступления по п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ (открытое хищение чужого имущества в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, неопасного для жизни или здоровья, и с угрозой применения такого насилия). Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в MAX.

По версии следствия, местный житель, вступив в преступный сговор с иным лицом, представился сотрудником полиции и вместе с соучастником предъявил потерпевшему – участнику специальной военной операции – требование о передаче денежных средств свыше одного миллиона рублей, угрожая применением насилия. Обвиняемый нанёс потерпевшему удар в область грудной клетки и вынудил его подписать договор купли-продажи автомобиля. Денежные средства за автомобиль потерпевший не получил.

На судебном заседании мужчина возражал против ареста, просил избрать домашний арест и утверждал, что не намерен оказывать давление на потерпевшего и скрываться от следствия и суда. Тем не менее суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил обвиняемого под стражу.