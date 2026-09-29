«Отговорить от аборта всегда было для нас делом чести»: интервью с акушером-гинекологом

23:49, 29 сентября 2026, ПАИ

Почему диспансеризация репродуктивного здоровья нужна не только тем, кто планирует беременность? Как меняется отношение женщин к рождению детей после 40 лет? На эти и другие вопросы ответила акушер-гинеколог, заведующая женской консультацией Псковского клинического перинатального центра Ирина Цуканова в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Только для женщин

– Ирина Адамовна, в прошлом году диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья прошли 22 тысячи жительниц нашей области от 19 до 49 лет.

– Почему-то у многих сложилось представление, что это мероприятие придумано для тех, кто планирует рождение детей. На самом деле это необязательно про беременность, роды и проблемы, связанные с наступлением беременности. Это про здоровье женщины в определённом возрастном интервале.

– Как проходит диспансеризация?

– На первом этапе – анкетирование с целью выявления факторов риска, заболеваний и репродуктивных планов. На основании этого врач решает, будет ли направлять пациентку на дообследование, лечение или её нужно подготовить к беременности. Если в анкете репродуктивного плана нет, может быть, с этой пациенткой следует поработать психологу, который сможет как-то повлиять и скорректировать её планы в этой части. Кроме анкетирования берутся анализы: мазки на микрофлору, цитологию, исследования на вирус папилломы человека и инфекции, передающиеся половым путём. По их результатам принимается решение, нужен ли второй этап. До 50 % пациенток направляют на второй этап диспансеризации, где предлагается ультразвуковое исследование молочных желёз и органов малого таза.

– Почему важно пройти эту диспансеризацию?

– Это самый минимум обследования, очень важный для здоровья. Пройти диспансеризацию нужно, так как могут быть проблемы, до поры до времени не беспокоящие. Их своевременное выявление повлияет на дальнейшую жизнь женщины, её здоровье, счастье, качество жизни.

По результатам диспансеризации мы выделяем три группы женского здоровья. Первая – это женщины, у которых не выявлены хронические заболевания и факторы риска. Вторая – женщины с факторами риска развития каких-то проблем. И третья – женщины, у которых выявлены гинекологические заболевания. В зависимости от группы акушер-гинеколог даёт рекомендации. Для первой это профилактические меры, для второй – модификация образа жизни, нормализация индекса массы тела. Для третьей группы даются конкретные рекомендации лечения.

– Какие заболевания выявляются в ходе диспансеризации репродуктивного здоровья?

– В первую очередь выявляем носителей вируса папилломы человека, который может стать причиной рака шейки матки. Женщина, зная о том, что она является носителем, будет ответственнее относиться к своему здоровью, периодически посещать гинеколога, проходить необходимые обследования. Есть возможность выявить патологические процессы на стадии предраковых изменений и решить вопрос до того, как появится серьёзное заболевание.

Что касается инфекций, передающихся половым путём, часть из них протекает совершенно без симптомов, пациентка годами может не ощущать дискомфорта, но иметь реальную проблему с реальными последствиями. Ультразвуковое исследование также показывает заболевания, протекающие бессимптомно: кисты, доброкачественные изменения молочных желёз. Всё это требует контроля, а иногда – медикаментозной коррекции. УЗИ малого таза выявляет миому матки, кистозные изменения в яичниках, даёт основание заподозрить гиперпластические процессы эндометрия. Ценность в том, что это выявляется очень вовремя – до клинических проявлений – и мы вовремя можем предложить пациентке качественную помощь.

Ситуация репродуктивного выбора

– Статистика говорит, что в 2000 году в Псковской области было сделано более 12 000 абортов, а в 2022-м – уже менее 3 000. Насколько актуальна эта проблема сейчас?

– Эта проблема всегда будет актуальной, даже если абортов будет совсем мало. Ведь мы понимаем, что говорим о нерождённых детях. Тут количество на актуальность никак не влияет. Случаев прерывания беременности становится меньше. Это совместный итог работы всех – не только врача и не только пациентки над собой. Это государственная задача, работа всех уровней власти, средств массовой информации. Будем надеяться, что абортов станет ещё меньше. Большая поддержка властей региона, проект «Мама, я жду тебя», оформление женских консультаций милыми фотографиями – всё работает на рождение детей.

– Многие женщины отказываются от аборта после бесед с психологами перинатального центра.

– Изначально такие беседы назывались «доабортное консультирование», но это выражение неприемлемое, так что теперь общение психолога с пациенткой носит название «консультирование в ситуации репродуктивного выбора». Мы эту работу ведём очень давно, отговорить от аборта всегда было для нас делом чести, этических и нравственных принципов.

Первый разговор, конечно, происходит у акушера-гинеколога, именно на нём лежит основная нагрузка в формировании правильной репродуктивной установки. Нам в помощь масса методической литературы и рекомендации Минздрава, придуманы даже специальные речевые модули разговоров.

С пациенткой, находящейся в ситуации репродуктивного выбора, очень сложно разговаривать. Чтобы попытаться повлиять на её выбор, мы должны понять, почему она делает именно этот выбор. Если спросить напрямую, она вряд ли скажет правду. Все отвечают: ну, денег нет, того-сего нет. На самом деле есть какие-то другие мотивы, которые можно понять, только находясь с ней в доверительных отношениях, а для этого не хватает времени.

Наше общение с пациентом очень чётко регламентировано временными нормами, первичный приём длится 22 минуты, а за это время сложно провести реальное консультирование. Пациенткам в ситуации репродуктивного выбора обязательно даётся направление к психологу. В женской консультации перинатального центра четыре штатных психолога – прекрасные специалисты, у которых есть время, желание и способности разговаривать с такими пациентками. 10–15 % пациенток после консультирования принимают правильное решение.

Стать мамой после 40

– Хороший результат, в разы снизилось количество абортов.

– Меня как акушера-гинеколога волнует, что огромная категория женщин не хочет рожать детей. Пациентка в браке, уже имеет ребёночка или двух, находится в благополучной материальной и жилищной ситуации. Нет карьерных амбиций, у неё всё хорошо дома. Почему она не задумывается о втором, третьем, четвёртом ребёнке? Или пара в браке, выплачена ипотека, прекрасная работа, живут в своё удовольствие, а детей нет. Многие пациентки говорят, что хотят детей, но потом, может быть в 35. Это достаточно тревожная тенденция с учётом того, что с возрастом здоровье женщины, в особенности репродуктивное, не становится лучше. И таких пациенток очень много. Когда я рассказываю, что функция яичников начинает угасать с 27 лет, они очень удивляются и этот разговор поддерживать не хотят. Откладывание рождения ребёнка на более поздний возраст сопряжено с рисками и осложнениями, но средний возраст первых родов в России смещается к 32 годам.

– Но женщины и в 40 лет рожают здоровых детей.

– Вообще календарный возраст не проблема. У меня есть пациентки 40, 45 и 47 лет, правда, старше 45 лет – это редкость. Проблема в том, что с годами обычно накапливаются какие-то заболевания, требующие коррекции, что осложняет течение беременности. Если пациентка не накопила никаких заболеваний к своим 40 годам, потому что вела здоровый образ жизни, не имела вредных привычек, сохранила нормальный индекс массы тела, проходила профилактические осмотры, вовремя корректировала заболевания, то пугать её осложнениями поздней беременности я не стану. Это очень ответственные будущие мамы, которые выполняют все наши рекомендации, и беременность у них протекает хорошо.

Естественно, их тревожит вероятность аномалий, но могу заверить: современные возможности диагностики этот риск минимизируют. С января этого года появилась возможность всем пациенткам, у которых есть риск рождения не очень здоровых деток, проводить по ОМС дополнительное обследование – неинвазивный перинатальный тест. По крови мамы даётся генетическая характеристика будущего ребёночка, что позволяет с очень большой долей достоверности исключить хромосомные аномалии.

ЗОЖ и таинство

– На женское и мужское репродуктивное здоровье крайне отрицательно влияют вредные привычки.

– В последние годы среди пациенток 18–30 лет очень редко встретишь тех, кто привержен к нездоровому образу жизни. Курение вообще уже сошло на нет, алкоголь также мало употребляют. В целом похоже, что уже вся молодёжь за ЗОЖ. Есть другие факторы риска – стрессы, тревожность, психологические моменты. Таково веяние времени и влияние внешних факторов. Но сегодня много пациенток, вынужденных принимать психоактивные препараты для лечения депрессивных расстройств, что создаёт определённые сложности при планировании беременности. Также репродуктивные проблемы могут быть связаны с избыточной массой тела.

– Что можно сказать о так называемом психологическом бесплодии, когда у абсолютно здоровой пары не получается зачать ребёнка?

– Я отношусь к зачатию как к некоему таинству, потому что нельзя всё разложить по полочкам и рассуждать только о сперматозоидах, яйцеклетках и трубах. Не всё так просто. Есть очень много факторов, влияющих на процесс, и иногда недостаточно иметь здоровые половые клетки. Бывает, что пациентка долго не может забеременеть и вываливает врачу на приёме все свои проблемы, горести, обиды. А на следующий приём уже приходит с положительным тестом. Вроде мы полечить и обследовать толком не успели – как такое произошло? Так или иначе, все подобные истории – счастливые.

С гостьей беседовали Лариса Малкова и Мария Отраднова.

Текст подготовила Елена Богуславская