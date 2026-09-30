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Общество

Прокурор Псковской области Андрей Мошков провёл личный приём граждан в Великих Луках

Прокурор Псковской области Андрей Мошков провёл личный приём граждан в прокуратуре города Великие Луки. На приём с жалобами обратились 26 человек. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре области.

Основными поводами для обращений стали проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, вопросы организации накопления твёрдых бытовых отходов, ненадлежащего содержания автомобильных дорог в населённых пунктах, бездействие правоохранительных органов города, а также территориального подразделения службы судебных приставов.

В ходе личного приёма всем заявителям были даны подробные разъяснения положений федеральных законов, регламентирующих правоотношения, непосредственно затрагивающие их проблемы.

По поступившим обращениям организованы проверки. Ход их проведения и реальное устранение выявленных нарушений закона поставлены на личный контроль прокурора области.

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