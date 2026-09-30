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Общество

На бесплатную диагностику пригласили псковичек в перинатальный центр

Бесплатную диагностику репродуктивного здоровья могут пройти все женщины в возрасте 18–49 лет, сообщает Псковский клинический перинатальный центр. Диспансеризация доступна в женской консультации с понедельника по пятницу, предварительная запись не нужна – достаточно взять с собой паспорт и полис ОМС и прийти с 08:00 до 14:00.

  • В Пскове проводят бесплатную диагностику репродуктивного здоровья
    Фото: Перинатальный центр
  • В Пскове проводят бесплатную диагностику репродуктивного здоровья
    Фото: Перинатальный центр
  • В Пскове проводят бесплатную диагностику репродуктивного здоровья
    Фото: Перинатальный центр
  • В Пскове проводят бесплатную диагностику репродуктивного здоровья
    Фото: Перинатальный центр
  • В Пскове проводят бесплатную диагностику репродуктивного здоровья
    Фото: Перинатальный центр
  • В Пскове проводят бесплатную диагностику репродуктивного здоровья
    Фото: Перинатальный центр

В первый этап диагностики входят осмотр акушером-гинекологом, пальпация молочных желёз, осмотр шейки матки с забором материала на исследование, микроскопическое исследование влагалищных мазков и цитологическое исследование мазка с поверхности шейки матки и цервикального канала. Женщинам 18–29 лет дополнительно делают мазок на инфекционные заболевания, в том числе передающиеся половым путём.

Второй этап для женщин 30–49 лет включает лабораторные исследования мазков методом ПЦР для выявления возбудителей инфекционных заболеваний органов малого таза, УЗИ органов малого таза в начале или середине менструального цикла, УЗИ молочных желёз и повторный осмотр акушером-гинекологом. Как отмечают в центре, УЗИ позволяет выявить патологии на ранней стадии – миомы, грубые рубцы, полипы и другие, а также диагностировать рак.

В перинатальном центре напомнили, что диагностика проводится бесплатно по полису ОМС, и призвали не откладывать заботу о своём здоровье.

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