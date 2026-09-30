О посвящённых материнству и отцовству проектах в Псковской области рассказала эксперт

12:24, 30 сентября 2026, ПАИ

В Псковской области проходят выставки и проекты, посвящённые материнству и отцовству. Об этом рассказала заместитель министра культуры региона Виктория Екимова на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 30 сентября.

«В прошлом году в областной библиотеке прошла выставка, посвящённая женщинам с детьми. Там были представлены картины эмоций разных женщин, от радости и до тревожности», – сказала она. По словам Екимовой, на выставке изображены этапы материнства.

Замминистра также сообщила, что было мероприятие, приуроченное ко Дню отца, где в качестве спикера пригласили священнослужителя. Он рассказывал об отцовстве: что это значит, как это испокон веков формировалось и что это означает сейчас для нынешнего поколения.

Кроме того, Екимова рассказала, что сейчас во Дворе Постникова проходит выставка, посвящённая материнству, – «Глазами мамы». По её словам, выставка сопровождается проведением мастер-классов для детей: ребёнок приходит с мамой, участвует в мастер-классе и выставке. Замминистра отметила, что такие мероприятия обычно приурочены к конкретным датам.