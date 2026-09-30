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Общество

Кулинарная сцена будет работать на фестивале «Архондарик» в Печорах

На фестивале монастырской кухни «Архондарик» в Печорах будет работать кулинарная сцена. Об этом на брифинге в медиацентре ПАИ сообщил генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин.

Фото: ПАИ

«Планируется у нас ещё и кулинарная сцена. На кулинарной сцене будет наш шеф-повар вместе с поварами монастырей готовить блюда. Это всё будет транслироваться на большом экране. И, конечно же, здесь можно прийти, посмотреть, тоже попробовать. Они будут готовить прямо в прямом эфире, специально для вас раскрываться тоже какие-то секреты, может быть, какие-то нюансы монастырской кухни», – сказал Робин.

Он также отметил, что у каждого из 13 монастырей будет два презентационных куба. «В одном монастыри будут показывать свою кухню, что они готовят и как. Это всё, естественно, можно будет попробовать. Во втором презентационном кубе монастырь уже будет презентовать себя. Показывать, какие изделия, какую продукцию они производят, рассказывать, как к ним добраться, чем они отличаются от других монастырей», – пояснил он.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX анонсировал проведение нового фестиваля «Архондарик», который состоится в Псковской области. С 2 по 4 октября в Печорах впервые пройдёт фестиваль монастырской кухни, который объединит подворья Псковской области и других регионов России.

Для гостей мероприятия будет работать сразу несколько локаций: ярмарочная и просветительская площадки и открытая кухня. Помимо этого, состоятся выступления творческих коллективов и тематические программы. Среди уже заявленных артистов – ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева, группа «Родная Речь», детский хор из Печор «ЛаккиЛайк» и другие. В ходе работы фестиваля посетители смогут приобрести продукцию монастырей, а также ремесленников и крестьянско-фермерских хозяйств из Псковской области на сельскохозяйственной ярмарке.

Мероприятие пройдёт при поддержке Псковской епархии Русской православной церкви, правительства Псковской области и администрации Печор.

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